Основной импортер трубопроводного дизеля из России заявил об остановке своих поставок

Компания Wexler Group, которая является крупнейшим импортером трубопроводного дизеля из России, заявила об остановке поставок с 1 августа в связи с введением спецпошлин.

Об этом говорится в заявлении компании.

Wexler заявила, что спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными.

В тоже время Wexler заявил, что компания активно занимается "диверсификацией источников и способов поставок".

Профильное издание enkorr со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95" пишет, что импорт из России по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" осуществляет свыше 10 импортеров. На украинские компании группы Wexler ("Анвитрейд", "Оптимусойл" и "Терминал ойл") в первом полугодии 2019 года пришлось 35% всего импорта - 342 тысячи из 985,5 тысяч тонн.

Кроме Wexler, крупными импортерами российского ДТ по трубопроводу являются ОККО, WOG, Glusco, "Альянс Энерго Трейд". Их планы по "трубопроводному" импорту в августе пока неизвестны.

Напомним, что с 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

Поставки ДТ из России по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" (на которые вводится пошлина) в 2018 году составили 1 984,4 тыс. тонн (30% баланса украинского рынка), в первом полугодии 2019 г. — 985,5 тыс. тонн (31%).