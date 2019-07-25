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Основной импортер трубопроводного дизеля из России заявил об остановке своих поставок

Группа заявила, что новые пошлины делают импорт невыгодным.

Основной импортер трубопроводного дизеля из России заявил об остановке своих поставок
Фото: wexlerglobal.com

Компания Wexler Group, которая является крупнейшим импортером трубопроводного дизеля из России, заявила об остановке поставок с 1 августа в связи с введением спецпошлин.

Об этом говорится в заявлении компании.

Wexler заявила, что спецпошлина делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными.

В тоже время Wexler заявил, что компания активно занимается "диверсификацией источников и способов поставок".

Профильное издание enkorr со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95" пишет, что импорт из России по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" осуществляет свыше 10 импортеров. На украинские компании группы Wexler ("Анвитрейд", "Оптимусойл" и "Терминал ойл") в первом полугодии 2019 года пришлось 35% всего импорта - 342 тысячи из 985,5 тысяч тонн.

Кроме Wexler, крупными импортерами российского ДТ по трубопроводу являются ОККО, WOG, Glusco, "Альянс Энерго Трейд". Их планы по "трубопроводному" импорту в августе пока неизвестны.

Напомним, что с 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

Поставки ДТ из России по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс" (на которые вводится пошлина) в 2018 году составили 1 984,4 тыс. тонн (30% баланса украинского рынка), в первом полугодии 2019 г. — 985,5 тыс. тонн (31%).

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