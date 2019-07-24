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Кабмин с 1 августа поднял долю ЕСВ, направляемую в Фонд социального страхования

Участились случаи временной нетрудоспособности в связи с травмой на производстве.

Кабмин с 1 августа поднял долю ЕСВ, направляемую в Фонд социального страхования
Фото: Depositphotos/karelnoppe

Кабинет министров Украины увеличил в 1,5 раза долю единого социального взноса, которая будет направляться в Фонд социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

В августе на страхование от временной потери трудоспособности будет справляться 14,24% суммы ЕСВ (3,1% от полученного работником дохода), в то время, как обычно в этот фонд направляется 9,37% уплаченного работодателями и предпринимателями ЕСВ.

В правительстве приняли это решение из-за того, что расходы Фонда соцстрахования на возмещение временной нетрудоспособности в связи с травмой на производстве существенно выросли. Как следствие, финансовое состояние фонда ухудшилось.

Указанное решение правительства об увеличении доли отчислений в Фонд соцстрахования будет действовать с 1 августа. В то же время с 1 января 2020 доля отчислений на социальное страхование с суммы ЕСВ снизится до 9,57%.

Единый социальный взнос - это платеж, который работодатель платит с фонда оплаты труда каждого работника. Большая часть средств от ЕСВ - около 80% суммы - направляется в Пенсионный фонд, остальное идет на фонды социального страхования, из которых выплачивается больничные и компенсация в связи с временной потерей трудоспособности.

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