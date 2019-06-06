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Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления".

Дело Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыто
Савик Шустер
Фото: Предоставлено Дмитрием Кириченко

Государственная фискальная служба закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении в уплате налогов.

Об этом сообщил Lb.ua адвокат Шустера Ярослав Романчук.

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.

Адвокат пояснил, что вчера, 5 июня, он получил соответствующее решение суда, хотя оно было вынесено еще в декабре 2017 года.

Как сообщалось, ГФС в 2016 году из-за письма которой Шустер был лишен права на работу в Украине, допустила, что он уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера был снят судом.

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