Нардеп Рыбчинский вышел из "Воли народа" и вступил в "Батькивщину"

Депутат Верховной Рады Евгений Рыбчинский вышел из депутатской группы "Воля народа" и вступил во "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий на заседании парламента, передают "Українські Новини".

"Согласно ч. 3 ст.60 регламента Верховной Рады, сообщаю о выходе народного депутата Украины Рыбчинского из состава депутатской группы "Воля народа" и вместе с тем соответственно ст. 13 закона Украины о статусе народного депутата Украины, ст.59 и 60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о вступлении народного депутата Украины Рыбчинского в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраинского объединения "Батькивщина", - сказал он.

Отметим, что после выхода Рыбчинского в "Воле народа" остается 17 нардепов. Согласно законодательству, Парубий может объявить о роспуске группы, если в ее составе менее 19 человек.

В "Батькивщине" теперь 21 депутат.

Напомним, Рыбчинский вошел в состав группы "Воля народа" в ноябре 2015 года. Ранее входил в состав фракции "Блок Петра Порошенко", которую он покинул 6 ноября 2015 года. Он также баллотировался на должность мэра Киева на местных выборах 25 октября вопреки тому, что БПП выдвинул на этот пост Виталия Кличко.