ГПУ и САП вручили подозрения по делу о растрате 9 млн гривен предприятиями "Укроборонпрома"

Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему директору Харьковского бронетанкового завода и его заместителю в растрате 9 млн гривен. Об этом на брифинге сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, о подозрении экс-руководству бронетанкового завода сообщили 5 июня. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Речь идет о хищениях руководства Харьковского бронетанкового завода при поставках прицелов к танкам.

Кроме того, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении детективу Национального антикоррупционного бюро по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода. Такое заявление сегодня на брифинге сделал генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, следствие установило факт растраты 9 млн гривен госсредств на Харьковском бронетанковом заводе. Преступление расследовали прокуроры НАБУ, но делали это неэффективно: детектив бюро сначала назначил экспертизу для установления убытков на заводе, но затем по непонятным причинам отозвал это ходатайство.

Накануне, 5 июня, замгенпрокурора Анжела Стрижевская объявила подозрение детективу НАБУ по фамилии Завгородний, который расследовал это дело с 2016 года и имел все доказательства. Луценко сообщил, что детектив мог совершить это правонарушение по указанию кого-то из руководителей НАБУ.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что троим сотрудникам бюро сделаны выговоры за нарушения при расследовании хищений в оборонной сфере.

В апреле 2019 года Печерский районный суд Киева назначил судебную товароведческую и экономическую экспертизу по делу о возможном получении взяток правоохранительными органами и злоупотреблениях служебным положением во время расследования хищения государственных средств в оборонной сфере.

В конце февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому".

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого замглавы СНБО Олега Гладковского.

В марте генпрокурор Юрий Луценко допустил вручение подозрения Игорю Гладковскому в причастности к схемам хищения госсредств в оборонной сфере.