Рада упростила получение гражданства для иностранных добровольцев на Донбассе

Иностранцы и люди без гражданстве не должны проживать непрерывно 5 лет или знать украинский язык.

Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За принятие законопроекта №3433 в целом проголосовали 230 депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый за основу документ отменяет для иностранцев-добровольцев требование бесперерывного проживания на законных основаниях на территории Украины на протяжении последних 5 лет, а также владение украинским языком.

Доказательством участия иностранца в защите территориальной целостности является справка Министерства обороны, Министерства внутренних дел или командира подразделения, задействованного в проведении антитеррористической операции (АТО), а также решение суда, которым установлен факт участия иностранца в защите территориальной целостности Украины.

Под участием в защите территориальной целостности Украины предлагается понимать предоставление иностранцами инструкторской помощи Вооруженным силам, МВД и другим законным военным формированиям, волонтерская деятельность непосредственно в зоне АТО, а также другая практическая помощь, которая содействовала обеспечению обороноспособности Украины.

Напомним, законопроект прошел первое чтение еще в октябре 2018 года. На этой неделе представители "Национального корпуса" и "Нацдружин" пикетировали администрацию президента Зеленского и Верховную Раду с требованием упростить получение гражданства для иностранных добровольцев.