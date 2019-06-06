Ющенко отказался давать показания по делу о "Межигорье"

Политик прибыл на допрос по вызову следователя, но не отвечал ни на какие вопросы.

Третий президент Виктор Ющенко отказался давать показания Генеральной прокуратуре по делу о растрате 540 млн гривен и пособничестве экс-президенту Виктору Януковичу в завладении комплексом зданий и сооружений урочища "Межгорье".

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в Генпрокуратуре.

"Он воспользовался своим правом и отказался давать показания", - сказано в сообщении.

Ющенко явился в ГПУ по вызову следствия, где ему лично вручили подозрение о причастности к растрате 540 млн гривен и пособничестве Януковичу в завладении "Межигорьем". Отвечать на какие-то вопросы в ходе допроса Ющенко отказался.

Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура сообщила Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве в завладении Януковичем "Межигорьем".