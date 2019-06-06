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Съезд партии Гройсмана состоится 7 июня

В Мыстецьком Арсенале презентуют список кандидатов депутаты.

Съезд партии Гройсмана состоится 7 июня
Фото: EPA/UPG

Политическая партия премьер-министра Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" завтра, 7 июня проведет съезд в Мыстецьком Арсенале. Об этом говорится в фейсбуке партии.

Начало съезда - в 14:00

По данным источника "Интерфакса-Украина", на этом съезде презентуют саму партию и представят список кандидатов в депутаты для участия на парламентских выборах.

Напомним, Владимир Гройсман подал в отставку 20 мая, однако 30 мая Верховная Рада отказалась принять отставку премьер-министра. Он возглавляет правительство в апреле 2016 года.

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины состоятся 21 июля.

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