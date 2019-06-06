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​Парубий возмутился предложением "не стрелять в ответ"

"Это путь не к миру, а путь к капитуляции".

​Парубий возмутился предложением "не стрелять в ответ"
Фото: Макс Требухов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возмутился предложением "не стрелять в ответ", которое озвучил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма на заседании 5 июня.

Об этом он сказал в начале пленарного заседания в четверг.

"Вчера меня очень встревожила информация, что президент Украины дал поручение объявить на минской группе инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь в ответ на атаки российского агрессора. У нас только сегодня есть убитый военный. Когда мы не отвечаем на огонь и атаки агрессора, наших погибших становится все больше", - сказал он.

"Запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, а путь к капитуляции. Мы не позволим капитулировать перед российским агрессорам", - добавил Парубий.

Напомним, 5 июня Кучма сообщил о планах ТКГ до 19 июня разработать механизм пошагового прекращения огня. Одним из пунктов станет пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ еще несколько лет назад говорила, что ответный огонь - это нарушение Минских соглашений.

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