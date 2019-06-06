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На Донбассе за сутки один военный убит, один ранен

Боевики совершили 12 обстрелов.

На Донбассе за сутки один военный убит, один ранен
Командир роты Тайга
Фото: Макс Левин

В среду, 5 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранение.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Водяное, Богдановка, Новотроицкое, Пищевик, Талаковка, Новогригорьевка, Айдан, Крымское и Золотое.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 5 июня один оккупант уничтожен, четверо - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного и Павлополя.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

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