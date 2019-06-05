Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Украина и война
Украина и война
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Возвращение Кучмы
Возвращение Кучмы
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
ГлавнаяПолитика

Суд признал гибель командира Ил-76 в крушении под Луганском следствием российской агрессии

В результате катастрофы 14 июня 2014 года погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих.

Суд признал гибель командира Ил-76 в крушении под Луганском следствием российской агрессии
Фото: EPA/UPG

Коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала следствием агрессии России гибель командира сбитого в июле 2014 года под Луганском самолета Ил-76 Александра Белого.

Об этом сообщает Радио Свобода

Суд удовлетворил апелляционную жалобу вдовы военного Татьяны Чимирковой и отменил соответствующее решение Мелитопольского горрайонного суда.

В общей сложности в разных регионах Украины есть около тысячи судебных решений о признании факта агрессии России в пользу вынужденных переселенцев, пленных, семей погибших военных, сообщили представители ОО "Сила права", чьи адвокаты представляли в суде интересы вдовы.

"Что касается Ил-76, там было 9 членов экипажа и 40 десантников... Первое решение было получено в Кривом Роге по заявлению мамы погибшего десантника Ильи Гайдука. И у нас были к этому году 7 положительных решений для 49 семей. И восьмое решение было отрицательное - именно в Мелитопольском горрайонном суде, когда судья отказала. Там совсем не поняли ее отказа - ни в какую логику не укладывается", - подчеркнул глава ОО Андрей Сенченко.

По словам Сенченко, новое решение разблокирует обращение семьи погибшего летчика в международные организации, поскольку установлена причина гибели. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Верховный суд в течение 30 дней.

Напомним, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих.

27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровский области приговорил генерал-майора Виктора Назарова к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в небрежном отношении к исполнению служебных обязанностей, которые привели к гибели военных.

В обвинительном акте говорилось, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

Генерал не признал вину. Сейчас его дело находится на стадии апелляции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также