Суд признал гибель командира Ил-76 в крушении под Луганском следствием российской агрессии

В результате катастрофы 14 июня 2014 года погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих.

Коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала следствием агрессии России гибель командира сбитого в июле 2014 года под Луганском самолета Ил-76 Александра Белого.

Об этом сообщает Радио Свобода

Суд удовлетворил апелляционную жалобу вдовы военного Татьяны Чимирковой и отменил соответствующее решение Мелитопольского горрайонного суда.

В общей сложности в разных регионах Украины есть около тысячи судебных решений о признании факта агрессии России в пользу вынужденных переселенцев, пленных, семей погибших военных, сообщили представители ОО "Сила права", чьи адвокаты представляли в суде интересы вдовы.

"Что касается Ил-76, там было 9 членов экипажа и 40 десантников... Первое решение было получено в Кривом Роге по заявлению мамы погибшего десантника Ильи Гайдука. И у нас были к этому году 7 положительных решений для 49 семей. И восьмое решение было отрицательное - именно в Мелитопольском горрайонном суде, когда судья отказала. Там совсем не поняли ее отказа - ни в какую логику не укладывается", - подчеркнул глава ОО Андрей Сенченко.

По словам Сенченко, новое решение разблокирует обращение семьи погибшего летчика в международные организации, поскольку установлена причина гибели. Решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в Верховный суд в течение 30 дней.

Напомним, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих.

27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровский области приговорил генерал-майора Виктора Назарова к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в небрежном отношении к исполнению служебных обязанностей, которые привели к гибели военных.

В обвинительном акте говорилось, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

Генерал не признал вину. Сейчас его дело находится на стадии апелляции.