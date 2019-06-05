В зоне ООС сегодня погиб украинский военный

С начала суток российские военные на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В результате обстрелов погиб один украинский военный.

Нарушения режима тишины зафиксированы вблизи Талаковки, Водяного, Азова, Новогригорьевки, Золотое-1

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.