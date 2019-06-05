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В Вольногорске 14-летний подросток случайно выстрелил в брата

На отца детей завели дело, так как травматический пистолет не был зарегистрирован.

В Вольногорске 14-летний подросток случайно выстрелил в брата
Фото: Виталий Мирошниченко

В Вольногорске (Днепропетровская область) 14-летний подросток случайно выстрелил в голову своему 8-летнему брату из травматического пистолета. Об этом написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

Выстрел произошел во время игры с обнаруженным дома пистолетом. После случившегося старший брат сбежал из дома.

Как уточнили в Нацполиции Днепропетровской области, сообщение о ЧП поступило в ночь на 5 июня. Раненый ребенок госпитализирован. Открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений, степень тяжести которых будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

Второе уголовное дело открыто против отца мальчиков за незаконное хранение оружия, поскольку пистолет оказался незарегистрирован.

Известно, что раненого мальчика госпитализировали в больницу Днепра и сейчас ему делают операцию.

Напомним, сегодня в Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, погибшего от огнестрельного ранения в голову.

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