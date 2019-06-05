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МВД пересмотрит дела полицейских, которые восстанавливались после переаттестации через суды

Речь идет примерно о 800 правоохранителях.

МВД пересмотрит дела полицейских, которые восстанавливались после переаттестации через суды
Фото: talks.su

МВД Украины пересмотрит целесообразность пребывания на должностях полицейских, не прошедших аттестацию и восстановившихся на службе по решению суда. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Журналистам в среду в Киеве министр сообщил, что полицейские, причастные к случившемуся, действительно не прошли аттестацию, и были восстановлены на должностях в судебном порядке, пишет "Интерфакс-Украина".

"Эти полицейские были уволены после переаттестации, а потом по решению суда были восстановлены на службе… К сожалению, это не единичная ситуация, и речь идет об около 800 полицейских", - сказал Аваков.

В этом контексте глава МВД сообщил, что будет пересмотрен весь список лиц, восстановившихся на службе в Министерстве по решению суда.

"У нас есть целый комплекс мер, мы сейчас еще раз пересмотрим дела тех, кто не прошел аттестацию, но восстановился. И это нам обещает очередной спор в судах", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, говорит ли случившееся в Переяславе-Хмельницком о провале реформы в МВД и полиции в частности, Аваков сказал: "Нет, это не говорит о провале реформы, это говорит о том, что на пути к цели всегда бывают ситуации, в том числе и такие. И они могут поставить под сомнение любые достижения. Но я считаю, что реформа полиции идет в правильном направлении. Но это не отменяет ответственности и нашей скорби по поводу этого инцидента".

Напомним, ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил о проверке поведения полицейских вне службы. По его данным, на одного из задержанных правоохранителей систематически жаловались местные жители, но его руководители на это не реагировали.

Сегодня в Переяславе-Хмельницком похоронили пятилетнего Кирилли Тлявова, погибшего вследствие огнестрельного ранения в голову. Подозреваемые в убийстве - полицейские Иван Приходько и Владимир Петровец, устроившие стрельбу из неустановленного оружия (вероятно, ружья), во дворе дома. Подозреваемые взяты под стражу до 30 июля.

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