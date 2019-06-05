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В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО

Такое предложение поступило от депутата Ивана Савки.

В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО
Фото: http://www.mobilmusic.ru

Верховная Рада почтила минутой молчания погибших на Донбассе украинских военнослужащих.

Сделать это предложил депутат Рады от фракции "Народный фронт" Иван Савка.

"За предыдущие сутки 3 военнослужащих погибли, защищая наше государство - Украину, и трое получили ранения. Я попрошу, уважаемые коллеги, встать и отдать честь героям нашего государства Украины", - сказал он.

Напомним, за прошедшие российские оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120-мм и 82-мм.

В результате обстрелов погибли трое военнослужащих, еще трое ранены.

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