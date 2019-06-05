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В Тернопольской области после ливня подтопило несколько сел

Продолжается ликвидация последствий непогоды.

В Тернопольской области после ливня подтопило несколько сел
Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Из-за сильного ливня в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области 4-5 июня было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в трех населенных пунктах - селах .

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

"По состоянию на 6:00 5 июня  остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения трех жилых домов в с.Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", - говорится в сообщении.

По информации ГосЧС, в течение 4-5 июня было осуществлено три оперативных выезда; откачано 605 кубометров воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

В одном из районов разрушена земляная насыпь частного пруда без возникновения негативных последствий.

Ликвидация последствий непогоды и уточнения ее последствий продолжаются.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

Напомним, в конце мая в результате неблагоприятных погодных условий и подтопления в западных областях Украины погибли два человека - 57-летний житель Ивано-Франковской области и 11-летний ребенок из Закарпатья.

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