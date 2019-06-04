Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Зеленский выбрал себе пресс-секретаря (обновлено)
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
Украина и война
Украина и война
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
ГлавнаяОбществоВойна

Суд Луганской области приговорил информатора "ЛНР" к четырем годам тюрьмы

Житель Рубежного собирал и передавал боевикам информацию о ВСУ.

Суд Луганской области приговорил информатора "ЛНР" к четырем годам тюрьмы
Фото: goodvin.info

Суд в Луганской области приговорил  к четырем годам лишения свободы информатора террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что оперативники Службы безопасности установили, что с июня 2017 года по апрель 2018-го житель Рубежного,  работая на госпредприятии, собирал информацию о количестве, дислокации и маршрутах передвижения Вооруженных Сил Украины, а также характеристики фортификационных сооружений.

Полученные данные он с помощью мессенджеров мобильного телефона передавал представителю боевиков.

Правоохранители задержали информатора в феврале 2019 года.

"По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к четырем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Луганской области задержали танкиста "ЛНР".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также