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В Киеве состоится Марш равенства 23 июня

В рамках этого мероприятия целую неделю будут проходить лекции, кинопоказы и дискуссии.

В Киеве состоится Марш равенства 23 июня
Фото: EPA/UPG

23 июня с 9:00 в столице состоится ежегодный Марш Равенства, организованный инициативой "КиевПрайд". Об этом сообщается на странице инициативы в фейсбуке.

Кроме самого марша, с 16 по 23 июня, организация объявила «неделю КиевПрайд». В рамках этого мероприятия, на протяжении целой недели активисты будут организовывать лекции, дискуссии, кинопоказы, воркшопы и т.д. Подробное расписание на сайте события.

Основной темой Марша Равенства в этом году стала "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция – это свобода!".

Посольство США в Украине поддержало всех, кто выступает против дискриминации . "Мы солидарны со всеми, кто стремится к равенству и выступает против дискриминации", - говорится в сообщении на странице представительства в фейсбуке.

Напомним, прошлогодний Марш равенства состоялся в Киеве 17 июня. У участников было несколько подвижных платформ, на одной из них расположилось около 10 травести. В шествии марша приняли участие несколько тысяч человек. Порядок охраняли около 5 тысяч правоохранителей.

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