Информации по пострадавших на данный момент нет.

Фото: Информатор

Обновление 13:50. Пожар на птицефабрике "Ясенсвит" локализовали, пожарные продолжают бороться с огнем.

На месте работают пожарные части из Боярки, Чабанов, Калиновки, Глевахи, Фастова, Вишневого, Обухова, Бышева, Гребинки.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Обновление. По данным ГосЧС, пожар начался в 11:37, загорелась кровля отдельно стоящего одноэтажного цеха с птицей. К тушению привлечены 50 человек личного состава и 13 единиц техники ДСНС.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В г. Васильков (Киевская область) начался сильный пожар на птицефабрике "Украина". Видео с места событий опубликовал депутат местного совета Николай Недилько на своей странице в Фейсбуке.

На видео видны столбы густого дыма, поднимающиеся над несколькими постройками на территории фабрики.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

По данным издания "Информатор", горит птицефабрика вблизи Василькова - в селе Борисы. Площадь пожара - более 15 тыс. кв.м., спасатели пытаются локализовать возгорание. На место происшествия стягивают дополнительные отряды пожарных.