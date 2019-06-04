13 кроків до трансформації освіти

За ті роки, які наша фундація займається проектами у сфері освіти у нас накопичилося дуже багато інформації про різні проблеми, які стоять на шляху розвитку сьогоднішньої шкільної освіти. І хоча ми прекрасно розуміємо, що в нашій країні багато різних викликів і велика кількість реформ є на часі, трансформація освітньої системи є запорукою шансу на нашу ідентичність яка зможе бути віднайдена нашою нацією у майбутньому. Ця трансформація стане шансом на зміни, які дозволять протистояти викликам, які з’являються у сучасному світі, а нашому молодому поколінню отримати шанс відбутися як людям.

Фото: НУШ

Саме для цього ми хочемо розпочати велику національну освітню дискусію, обмін думками, обговорення на різних рівнях дуже важливих тем для середньої освіти. Цього року в 13 містах України відбудеться півфінал національного освітнього гейміфікованого проекту Відкривай Україну, на який з’їдуться тисячі юних змінотворців з усієї країни. Вони продемонструють, що для того, щоб змінювати свої міста та своє життя, достатньо просто великого бажання та команди однодумців. З бажанням можна здобути необхідні знання та навички, з однодумцями — отримати надзвичайний ресурс для змін — команду змінотворців.

Ми вирішили, що це прекрасний привід для початку нашої дискусії. Ми запрошуємо всіх тих, для кого освіта важлива приєднатися до обговорення та коментування наших дискусійних тем. Особливо запрошуємо експертів — тих людей, які частину свого життя вклали в те, щоб наша країна стала інклюзивною та демократичною, щоб управлінці почали бачити свої організації як системи, а психологи працювали над створенням умов для гармонійного розвитку особистостей разом із вчителями. Для кожного із вас є можливість заповнити анкету та долучитися до одного із наших півфіналів освітніх проектів на місцях.

Стати учасником світового кафе та панельної дискусії. Реєструйтеся тут:

Миколаїв https://forms.gle/ZmTP4eh5UpaoBHdt7

Харків https://forms.gle/ewJthpjLW7X7FWCa6

Хмельницький https://forms.gle/1SKPFzcV9jMQjGku9

Черкаси https://forms.gle/QP3tRAXRdqX8pmz67

Львів https://forms.gle/gFwDoMU5EcdMN8Bu7

Івано-Франківськ https://forms.gle/ZuDpYQcjXywQDvFz5

Полтава https://forms.gle/8ebooZxBr7swNakb7

Мелітополь https://forms.gle/5tnzu4N5UWc5H6cE8

Маріуполь https://forms.gle/XBkoipjdsCpi7yMz9

Краматорськ https://forms.gle/3ahoPqzfpsGLGArT9

Вараш https://forms.gle/KZ7Zp5AUzBRnTjXx9

Ніжин https://forms.gle/8a9BBWr9wvUN9JSt7

Київ https://forms.gle/31vvtUuukpDZ2o6h7

Представити свою організацію чи навчальний заклад на події - https://forms.gle/9EAhTpT2PVYq19aW8

Стати волонтером https://forms.gle/x9B9KjiSMT9ZfepG9

Результати цього обговорення будуть постійно доповнюватися й оновлюватися. За підсумками зустрічей на круглих столах, роботи у світових кафе та на дискусіях з експертами наших півфіналів, ми сформулюємо оновлену версію документів за запропонованими темами, до яких зможе долучитися кожен охочий. Ми будемо працювати над цими документами впродовж літа, доповнювати інформацією від наших освітніх програм та програм партнерів та зустрінемося восени в Києві на великих експертних слуханнях. За підсумками всього цього етапу ми сформуємо рекомендації першої хвилі національної освітньої дискусії для учасників освітнього середовища: батьків, вчителів, директорів шкіл, учнів та експертів. Рекомендації всієї коаліції співавторів ми розповсюдимо серед представників освітнього середовища.

Нижче ви знайдете перелік тем для участі в експертних обговореннях. Кожен із вас може в режимі коментарів зайти на анкету та відкоментувати той чи інший пункт у своєму місті. Долучайтеся до національної освітньої дискусії — нам дуже важлива ваша думка!

І на останок хочеться нагадати наш слоган гуманітарних дієвців фундації — все починається з культури, а культура починається з освіти!

https://cutt.ly/Su41Hl - Краматорськ

Школа як бізнес-система: управління, організація команди, побудова освітнього процесу як програмного продукту

https://cutt.ly/wu41CL - Київ

Суб’єктність школярів в рамках нової парадигми шкільної освіти

https://cutt.ly/yu41Bq - Ніжин

Шляхи вирішення та запобігання булінгу в школі

https://cutt.ly/1u41Mn - Вараш

Інклюзія: відверта розмова про реальну ситуацію в школах

https://cutt.ly/Cu412L - Миколаїв

Вчитель-наставник – основна роль вчителя Нової Української Школи

https://cutt.ly/Fu415x - Маріуполь

Демократична школа: сьогодення й майбутнє учнівського самоврядування

https://cutt.ly/ju40yX - Мелітополь

Команди як потужний інструмент творення змін. Навчання, зростання та робота в командах

https://cutt.ly/Wu40k9 - Івано-Франківськ

Школа – центр суспільного життя та головний ціннісний вузол громади

https://cutt.ly/tu40W9 - Львів

STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти в Україні

https://cutt.ly/Lu40Ph - Черкаси

Вчителі та батьки: конфлікт світів чи синергія взаємодії

https://cutt.ly/iu40LR - Хмельницький

Системи мотивації та навчання без оцінювання: міфи та реальність для учнів, вчителів та батьків)

https://cutt.ly/cu40Bz - Полтава

Позашкільна освіта: як додавати сенсів, а не діяти всупереч бажанням дітей

https://cutt.ly/Nu402h - Харків

Навчання та виховання дітей в різновікових групах