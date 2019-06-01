Юні "орли" та "орлиці": на чому і скільки заробляють в ProZorro (інфографіка)

Вони продають продукти в школи, латають ями на дорогах чи ремонтують автомобілі чиновників. Хоча їм ще тільки 17 або 18 років. У день захисту дітей Трансперенсі Інтернешнл Україна обрала найцікавіші історії успіху молодих українців, які підписали з державними органами контрактів на 24 млн грн. Ну, або їм у цьому дуже допомогли батьки.

Зареєструвати фізичну особу-підприємця в Україні можна з 16 років, якщо є письмова згода батьків. Це дає змогу неповнолітнім ще в школі або на перших курсах університету займатись підприємництвом, в тому числі торгувати з державою.

Станом на 1 червня 2019 року в ProZorro зареєстровані 7 підприємців 17-річних (ФОП оформили ще в 16 років) та 30 підприємців, які нещодавно досягнули повноліття. Разом вони:

Уклали 496 контрактів на 24 млн грн: 17-річні на 4 млн грн, 18-річні на 20 млн грн

Працюють з 159 замовниками у 19 областях

Найпоширеніший рід діяльності - оптова та роздрібна торгівля, переважно продуктами харчування. Але також є ремонт автомобілів, електромонтажні роботи, будівництво доріг, друкування газет

19 разів були дискваліфіковані

Клуб "18"

Будівельник доріг Арсен Оганесян. Покалів, Житомирська область

Найуспішніший юний підприємець в ProZorro, який протягом минулого року отримав підрядів на ремонт доріг в Житомирській області на майже 11,9 млн грн. Батько - Арам Оганесян - професійний будівельник, теж має ФОП і теж отримав контрактів на ремонт державних доріг на 17 млн грн.

Автомеханік Анастасія Буковська. Житомир

18-річна дівчина вже майже рік займається ремонтом автомобілів служби автомобільних доріг області, обласної ради, управління юстиції. Ремонтувала Nissan, Audi, Skoda, Opel, Hyundai та інші авто. Підписала 45 прямих контрактів на 459 тисяч гривень. Батько Анастасії - Олексій Буковський - колишній помічник народного депутата Рустама Раупова, теж ФОП, теж ремонтує автомобілі, теж торгував через ProZorro. Державна екологічна інспекція цього року перевіряла СТО підприємця в Житомирі, знайшла кілька порушень.

Постачальниця продуктів харчування Ілона Кузьменко. Харків

В лютому 2019 року 18-річна дівчина продала Циркунівській сільраді за 25 контрактами продуктів на 582 тисячі гривень. Харківський антикорупційний центр писав, що за цукор, борошно, капусту, рис, пшоно та деякі інші продукти сільська рада заплатила вдвічі дорожче, порівняно з цінами держстату.

Постачальник продуктів Олег Лінчевський. Капітанівка, Кіровоградська область

Хлопець в березні 2019 році продав відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації і онкологічному центру яєць, картоплі, моркви, овочів на 966 тисяч гривень прямими контрактами. Його батько - Сергій Лінчевський - місцевий підприємець, який продав через ProZorro на 2,6 млн грн ті ж продукти тим сами державними органами. У 2010 році він був обраний депутатом Капітанівської селищної ради. Окрім батька і сина, місцевим державним органам постачають продукти мати Олега.

Центр медіарозслідувань “Прозоро” писав раніше, як відділ освіти Новомиргородської районної державної адміністрації уклав два договори з батьком на постачання продуктів харчування на 241 тисяч гривень, ухилившись від відкритих торгів.

Постачальниця техніки і меблів Олександра Лінник. Одеса

За менш ніж рік уклала 27 прямих договорів на 1,9 млн грн. Продає одеським школам та лікарням різну техніку: меблі, компютери, спортивні товари, вогнегасники.

Постачальник медобладнання Євген Дяченко. Харків

За минулі пів року продав лікарням Харкова медичних матеріалів, аналізаторів, лікарських засобів на 489 тисяч гривень. Його батько Олександр Дяченко ще з 2016 року почав торгувати з медичними установами через ProZorro, підписавши контрактів на 7,7 млн грн.

Будівельник Антон Шпак. Волочиськ, Хмельницька область

В кінці 2018 і в 2019 році отримав два замовлення від Волочиської міської ради на ремонт двох шкіл на 562 тисячі гривень. Компанії батька Антона з сусіднього Підволочиська вже кілька років виконують державні замовлення Волочиської міськради.

Будівельник Станіслав Скарлат. Миколаїв

18-річний хлопець отримав п’ять замовлень на поточні ремонти будинків, каналізацій та спортивних майданчиків від департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва. Сума угод - пів мільйона гривень. Інформації про те, як підліток буде виконувати ремонти і хто йому допомагатиме в бригаді немає, оскільки всі закупівлі допорогові, тому замовник скористався правом не завантажувати документи про учасника та договори в ProZorro.

Клуб "17"

Постачальниця продуктів Дарина Неділько. Житомир

Рівно рік тому на день захисту дітей у свої 16 років і 1 місяць вона зареєструвала ФОП. Протягом року Дарина взяла участь в 269 конкурентних допорогових закупівлях і підписала 176 контрактів на 2,3 млн грн. Це рекорд серед юних підприємців-“прозорівців”. Торгує переважно продуктами харчування з житомирськими інтернатами. Батько Віктор Неділько вже три роки продає продукти тим самим замовникам.

Постачальниця продуктів Інна Помінчук. Яготин, Київська область

У 16 років зареєструвала ФОП і в січні 2019 року продала продуктів харчування відділу освіти Яготинської РДА на 198 тисяч гривень 23 прямими договорами. Більше у ProZorro не з’являлась.

Продавець техніки Богдана Канюка. Новоград-Волинський, Житомирська область

Час від часу поставляє через прямі замовлення комунальникам та освітянам Новоград-Волинського техніку для кухні та ванної кімнати. Поки що житомирянка продала товарів порівняно небагато - на 10 тисяч гривень.

Постачальник продуктів Лідія Сурмай. Село Середнє, Закарпатська область

Своїй селищній раді масла, м'яса, сирів поставила на 257 тисяч гривень через 10 прямих контрактів.

Постачальниця спорттоварів Владислава Білоус. Миколаїв

Продає щити баскетбольні, гантелі, волейбольні стійки, кубки і т.п. За пів року наторгувала зі школами та університетом Петра Могили на 377 тисяч гривень.

Продавець паливних матеріалів Ярослав Постолатій. Кропивницький

В ProZorro продовжив справу батька Юрія Постолатія, продаючи пелети. Від грудня 2018 року уклав 9 прямих договорів з кропивницькими замовниками на пів мільйона гривень.

Продуктовий торговець Роман Кулик. Рівне

У 2019 році 17-річний хлопець продав двом садочкам риби, ковбаси, картоплі на 408 тисяч гривень.