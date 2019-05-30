Кожа - скафандр космонавта

Кожа человека - надежный барьер, который преграждает доступ микроорганизмам, токсинам, аллергенам и другим чужеродным веществам. Кожа сохраняет влагу в тканях.

Фото: telegraf.com.ua

Удивительно, но практически все барьерные функции сосредоточены в ее самом верхнем и самом тонком слое.Традиционно считавшемся "мертвым" (поскольку состоит из клеток, утративших ядра).

Но, оказалось, что этот верхний слой - это строго упорядоченная и хорошо организованная структура, подобная жидкому кристаллу.

И даже наше пренебрежительное отношение к УМЫВАНИЮ ведет к системному нарушению его целостности и соответственно к развитию хронических кожных заболеваний!

В Японии, например, шесть средств для умывания. Дамы нашей страны сразу назовут марку любимых духов или белья. Со средствами для умывания дела обстоят иначе: "я умываюсь детским мылом, оно же детское.... только мицелярной водой, маслом, токсичными умывалками (содержащими поверхностно-активные вещества, консерванты, минеральные масла, отдушки), только водой...." - слышу частенько.

Умываться плохими средствами, это все равно, что умываться средством для мытья посуды "Фери".

"Фери" снимает жир с кастрюль, а плохая умывалка просто уничтожает верхний защитный слой кожи.

Мы - часть биологической системы, и на нас химия не работает! Можно делать инъекции красоты даже раз в неделю, с целью увлажнения кожи, НО НЕ НАЛАДИВ УМЫВАНИЕ, результата не будет!

Умываемся утром и вечером молочком или гелем по типу кожи. Затем тоник или мицелярная вода.

Кожа заслуживает бережного отношения.