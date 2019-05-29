Що зупиняє український бізнес від використання підтримки з ЄС: міфи та реальність

Європейський Союз пропонує українським малим та середнім підприємцям значні можливості для розвитку бізнесу, виходу на ринки ЄС та пошуку там бізнес-партнерів. Це і різноманітна грантова підтримка, вигідні кредити, навчальні програми, доступ до нових технологій, які дозволять модернізувати власний бізнес. Крім того, європейські фінансові інструменти допомагають набути позитивного досвіду у прозорості ведення бізнесу, а разом з тим отримати позитивну репутацію.

Фото: avcadvisory.ru

Однак реальність дещо інша. Більша частина підприємців не поспішає використовувати ці можливості. Чому так?

Серед найпоширеніших причин – відсутність знань про європейські програми та принципи роботи з ними, невміння писати проектні заявки та мала кількість експертів, які можуть допомогти це зробити, складність у пошуку інформації про джерела фінансування та банальне незнання англійської мови.

Існують також і «приховані причини», пов’язані з небажанням бізнесу «виходити з тіні» – робити прозорими процедури ведення бізнесу, упорядковувати фінансову діяльність організації та легалізувати найману працю на підприємствах. А ці критерії відіграють важливу роль, коли європейські інституції приймають рішення про надання фінансування. Разом з тим, існує ще й ціла купа міфів, які наштовхують на думку, що краще з «цим не зв’язуватись». Ось декілька найкрасномовніших міфів, які нам доводилось чути від підприємців, коли ми проводили тренінги з європейської підтримки та готували аналітичні матеріали:

• щоб отримати фінансову допомогу від ЄС, треба бути знайомим з донором,

• допомога від ЄС надається тільки великим підприємствам з гарною кредитною або грантовою історією,

• якщо не буде результату проекту, то всі гроші треба повернути,

• грантодавець вимагатиме перевірки фінансової документації, яка не стосується реалізації проекту,

• грантодавець буде втручатися у ведення бізнесу, прийняття рішень,

• умови конкурсів на отримання європейської допомоги непрозорі, переможці відомі заздалегідь.

Велика кількість міфів у першу чергу виникає через брак інформації, зокрема у регіонах. Крім того, донори часто формулюють умови для подання заявок досить заплутано, а сама процедура є надто складною для підприємця, який тільки-но починає працювати з європейською фінансовою підтримкою.

Однак, подолати цю проблему тільки за допомогою просвітницької роботи неможливо. Часто підприємці з недовірою ставляться до загальних цифр, а також теоретичних знань щодо отримання європейських грантів або кредитів.

Водночас, реальним стимулом для підприємців стає успіх колег, які змогли скористатися європейською підтримкою та вивести діяльність свого підприємства на інший – «європейський» рівень – знайшли бізнес-партнерів в країнах ЄС, отримали інноваційний досвід тощо. Живе спілкування «з тими кому вдалося» допомагає отримати поради «з поля» та уникнути можливих помилок.

Та, як не дивно, з популяризацією кращих практик використання українськими МСП європейської допомоги далеко не все так просто.

Значна частина підприємців побоюються привселюдно вести мову про свої досягнення, а, тим більше оприлюднювати якусь контактну інформацію. Вони пояснюють це замалим досвідом та поки що незначним успіхом, страхом конкуренції.

Та варто брати до уваги, що українські малі та середні підприємства знаходяться лише на початку шляху з використання європейських інструментів підтримки.

Вітчизняному бізнесу потрібно ще багато чому навчитись, аби реально використовувати надані можливості. Серед українських підприємців є вже успішні приклади, які доводять, що, маючи бажання, волю та мету, прозорий бізнес може досягти значних результатів у співпраці з ЄС.

Аби допомогти підприємцям, експерти Сіверського інституту регіональних досліджень за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується Європейським Союзом та виконується міжнародним фондом «Відродження», підготували брошуру «Європейські інструменти для розвитку малого та середнього бізнесу України». У ній зібрані корисні посилання та інфографіки з алгоритмами, які допоможуть українському малому та середньому бізнесу скористатися можливостями від Європейського Союзу.