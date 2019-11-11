Комунофопи. 4 історії успіху директорів КП, які торгують як ФОПи

Уявіть, що ви працюєте директором міського комунального ЖЕК. У вас у підпорядкуванні десятки працівників, які отримують і можуть отримувати зарплату з міського бюджету. Паралельно ви зареєструвались фізичним підприємцем і отримуєте пряме замовлення від якогось міського департаменту - обрізати дерева або прибирати сміття. Чи виникне у вас спокуса попросити або змусити своїх підлеглих зробити роботу замість вас?

Законодавство України не забороняє директорам комунальних підприємств займатись підприємницькою діяльністю, про що є окреме офіційне роз’яснення Державої фіскальної служби. Ми взяли тільки 4 історії директорів комунальних підприємств Львівської, Кропивницької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, які виграють державні тендери на мільйони гривень*. І дуже часто виграють у тих сферах, в яких працюють.

Майстер на всі руки

За даними Youcontrol, вже 11 років Сергій Музика працює директором комунального підприємства “Комунсервіс” у Первомайську в Миколаївській області, а ФОП зареєстрував у 2001 році. Його комунальне підприємство підтримує порядок у місті, вивозить сміття, прибирає територію, ховає померлих, ремонтує світло ну і тому подібне. Як ФОП директор з 2016 року отримав 105 прямих угод з комунальними установами рідного міста на 10 млн грн.

43-річний Сергій Іванович за 199 тисяч гривень, як директор, може дуже багато різного зробити: і діткам майданчик дитячий встановити, і освітлення відремонтувати у Первомайську, і прибрати кладовище перед поминальними днями, і ремонт у туалеті шкільному провести.

За останні три роки доходи Сергія Музики та родини зросли з 3 млн грн до 5 млн грн.

Миколайчик

Директор комунального підприємства громадського харчування школярів Личаківського району Львова Невмержицький Микола виграв 17 державних закупівель на 11 млн грн. Його КП “створене з метою отримання прибутку від здійснення та реалізації кулінарної продукції власного виробництва та забезпечення торговельного обслуговування учнів та працівників шкіл і населення міста відповідно до затверджених правил роботи закладів громадського харчування”.

52-річний Микола Миколайович як ФОП так само заробляє на харчуванні школярів, надаючи кейтерингові послуги чи продаючи м’ясо.

Його львівське КП допомогло своїй екс-працівниці виграти тендер, що коштувало місту зайвих витрат на 2,3 млн грн.

З 2016 року декларований дохід Миколи Миколайовича зріс з 1 млн до майже 5 млн грн.

Фото: з ФБ Nadia Palyvoda

Парконаглядач

В 50 кілометрах від Кропивницького є районний центр Бобринець, де з 2007 року працює комунальне підприємство “Інженерний центр”. Його директором, за даними Youcontrol, відтоді є Олег Андалюкевич.

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради Кропивницького у директора-ФОПа за минулий рік 13 разів замовляло послуги технічного нагляду за різними ремонтами у місті, заплативши вже 2 млн грн. І один з його об'єктів цього року потрапив у гучний місцевий скандал. У 2019 році в Кропивницькому приватна фірма “Єлизавета” під час озеленення парку “Перемоги” взяла і обрізала гілки і верхівки дерев. Громадські активісти кажуть, що дозволу таке робити не було. Через суд вони вимагають покарати фірму за “варварську і незаконну” обрізку. Так ось, технічний нагляд “за дотриманням проектних рішень” здійснював Олег Андалюкевич. За контроль за роботами в парку місто повинно заплатити 479 тисяч гривень, згідно з прямим договором.

За три роки дохід підприємця-комунальника зріс удвічі до 2 млн грн, з’явились дві нові машини, квартира. Його дружина працює у відділі освіти Бобринецької міської ради.

Начальник Жека

В Дніпрі є мікрорайон Таромське, утворений після приєднання одноіменного смт у 2001 році. Там діє комунальний ЖЕК “Експрес”, який підпорядковується Департаменту ЖКГ Дніпровської міської ради і займається ремонтом будинків, очисткою прибудинкових територій, посадкою зелених насаджень і т.п.

У січні 2017 року директором КП став нині 35-річний Євген Шевченко. Через місяць він зареєстрував ФОП і відтоді виграв тендерів та отримав прямих підрядів на 2,7 млн грн. Всі - з Управлінням майном колишнього смт Таромське Дніпровської міської ради. Чим займається директор? По суті тим, що і його КП: розвозить воду, прибирає сміття, косить траву і т.п.

З 2016 року декларований річний дохід Євгена Шевченко зріс в 12 раз: з 106 тис. до 1,284 млн грн.

Ці чотири з багатьох подібних історій показують, що керівник комунального підприємства через свої зв’язки має переваги перед конкурентом у публічних закупівлях. А це створює корупційні ризики та збитки для розвитку міст.

* директори комунальних підприємств - declarations.com.ua, приватні підприємці - bi.prozorro.org