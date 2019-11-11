Матрица Зеленского: перезагрузка

Фото: Макс Левин

Что произойдёт с Зеленским, его чрезвычайно разношёрстной фракцией в 2020 году? Наиболее вероятные ситуации можно спрогнозировать уже сейчас. Они просчитываются с использованием инструментов политологического анализа достаточно точно. К примеру, как заранее просчитывалось не подписание договора об ассоциированном партнёрстве между Украиной и Евросоюзом Януковичем в 2013-ом. Или невозможность введения безвиза для украинцев в первый год после объявления об этой инициативе, в 2016-ом. С прогнозом, что «ЕС просто сдвинет сроки отмены виз для нас. К примеру, на 2017-ый». В итоге Янукович действительно не подписал ассоциацию с ЕС в 2013 году, а визы для украинцев отменили, действительно, только в 2017 году.

Для тех людей, которые пришли к власти в этом году, глубокая аналитика (начиная с подготовки качественных законопроектов), к сожалению, практически не нужна. Потому что как в анекдоте об обезьяне, алкоголике и бутылке водки, «что тут думать?! Прыгать надо!!!» Там обезьяна после нескольких неудачных попыток достать прицепленный к потолку банан составила несколько табуреток и достала любимый фрукт. А алкоголик прыгал часами без устали за подвешенной туда же бутылкой водки. После чего выше приведённой цитатой ответил на предложение проводивших эксперимент учёных подумать. И продолжал прыгать. Результата нет – не страшно, главное – движ какой!

Зеленский и пришедшие к ним к власти люди делают упор на быстрые эффектные (NB! не значит эффективные) решения. Точечно это приносит какие-то результаты. Но при отсутствии целей и вѝдения всего этого бурного движения, квалифицированной и комплексной стратегии Большим Успехом не может закончиться по определению. То есть, с Зеленским и Ко УКРАИНА НЕ ВЗЛЕТИТ. К огромному разочарованию бо̀льшей части населения страны.

Вместо этого построенная по большому счёту на песке пирамида зелёной власти уже совсем скоро начнёт рассыпаться. Первые признаки потери управляемости мега-фракцией «Слуга народа» наблюдаются прямо сейчас. Её депутаты быстро освоились на новом месте работы, стали участниками традиционных теневых схем с выплатами за «правильное голосование», отказываются поддерживать все без исключения инициативы офиса Зеленского.

Тенденция потери контроля и управляемости фракцией с каждой неделей будет лишь набирать обороты. В результате из фракции уже зимой и следующей весной могут выйти десятки депутатов. Возможен даже полноценный раскол фракции - если президентский офис дальше будет категорично настаивать на введении императивного мандата для народных депутатов и запуске механизма «вышел из фракции - потерял мандат». В этом случае неизбежно произойдёт массовый выход мажоритарщиков из «СН», которые столь же категорично не согласны с запуском такой нормы.

Навстречу этой кризисной тенденции будет двигаться другая – неуклонного снижения доверия общества к президенту и проводимому им курсу. Ещё раз хочу повторить свой сделанный в прошлом месяце прогноз о том, что новый год президент встретит с поддержкой уже менее 50%. Ближе всего к этому Рубикону уже приблизились киевляне - сегодня к Зеленскому в столице позитивно относятся 54% жителей.

И. наконец, третья кризисная линия - провальные результаты работы Кабинета министров Гончарука. Провал этот предопределён несколькими факторами. Основные из них:

- недостаточная квалификация большинства его членов со всеми последствиями (сумбурность в работе, недостаточная проработанность решений, ситуативное «затыкание дыр»);

- отсутствие масштабных западных инвестиций и отказ МВФ от сотрудничества.

Все эти линии сойдутся в одной точке, скорее всего, весной следующего года. И разразится полномасштабный политический кризис. С роспуском Верховной Рады и отставкой правительства. Вся логика и содержание действий власти неуклонно ведёт и приведёт именно к такому промежуточному финалу революционных экспериментов.

Возможно, что пролог к весеннему кризису будет раньше. И Зеленский, действуя на упреждение, уже зимой попытается принести в жертву растущему недовольству общества Кабмин Гончарука. В этом случае весной конфигурация кризиса может быть несколько иной, без отставки Кабмина. Которая произойдёт чуть раньше. Но роспуск парламента как ключевой элемент кризиса сохраняется в обязательной программе действий на весну.

В любом случае перезагрузка матрицы власти президента Зеленского образца 2019 года будет произведена в ближайшие полгода. То ли в два приёма, промежуток времени между которыми будет коротким, либо в один приём. Эти нюансы-различия уже второстепенны.

И двойки в цифре 2020 для нашей страны будут означать то, что пришёл год двойных выборов – досрочных парламентских и очередных местных.