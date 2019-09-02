Перші законопроекти Зеленського: сім змін Конституції і переатестація суддів Верховного Суду

У перший день роботи нового скликання – 29 серпня – у Верховній Раді зареєстрували понад 300 законопроектів. 19 з яких – від президента.

Фото: Макс Левин

Конституційний рекорд

З-поміж законопроектів авторства Володимира Зеленського сім (!) стосуються внесення змін до Конституції.

І. Президент пропонує зменшити кількість народних депутатів з 450 до 300 депутатів та закріпити в Конституції пропорційну виборчу систему.

Окрім українського громадянства, 21-річного віку та постійного проживання в Україні не менше останніх 5 років, в Конституції можуть закріпити вимогу щодо володіння державною мовою. Хоча, звісно, ці зміни стосуватимуться вже наступного скликання парламенту.

ІІ. Зеленський пропонує також передбачити в Конституції додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата.

До наступних причин припинення повноважень нардепа:

особиста заява (додається лише умова – оголошення її на пленарному засіданні Верховної Ради);

набрання законної сили обвинувальним вироком;

визнання судом недієздатним, безвісти відсутнім (додається – оголошення померлим);

припинення громадянства (уточнюється – України) або виїзд на постійне місце проживання за межі України;

невходження до складу депутатської фракції політичної партії, від якої він був обраний;

порушення вимог щодо несумісності депутатського мандату з іншими видами діяльності (має встановити Верховний Суд);

смерть,

додаються:

неособисте голосування депутата, встановлене судом;

відсутність нардепа без поважних причин на третині пленарних засідань або засіданнях комітету Верховної Ради впродовж однієї сесії.

Фото: Михаил Палинчак

ІІІ. Ще один проект закону щодо конституційних змін президента стосується запровадження законодавчої ініціативи для народу України. Тобто окрім депутатів Верховної Ради, президента, Кабінету Міністрів, подавати законопроекти зможе «народ». Правда, процедури реалізації такого права поки немає: скільки потрібно людей для подібної ініціативи, як відбувається внесення проекту закону на голосування тощо.

«Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України», - лише йдеться в проекті змін до Конституції Зеленського. Очевидно, це стосується всіх суб’єктів законодавчої ініціативи.

IV. Президент пропонує надати Верховній Раді право створювати (у межах бюджетних коштів) консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Як зазначено в пояснювальній записці, подібні зміни необхідні для ефективної організації тих органів та служб, що мають утворюватися парламентом для забезпечення його роботи.

Мабуть, ці зміни потребуватимуть внесення змін до законів, котрі регулюються діяльність парламенту, для деталізації процедури створення таких органів.

V. Іншим законопроектом планується ввести уповноважених Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах (йдеться про контроль за дотриманням прав і свобод людини і громадянина). Правовий статус уповноважених планується визначити окремими законами.

Нагадаємо, що наразі існує посада Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що ця посадова особа не може ефективно виконувати належні їй повноваження. А тому, глава держави виступив з подібною ініціативою.

VI. Наступним законопроектом Зеленський пропонує скасувати адвокатську монополію. Тобто вимога щодо захисту адвокатом (особи з відповідним свідоцтвом) стосуватиметься лише кримінальних справ. У поки чинній версії Конституції закріплено, що виключно адвокат може здійснювати представництво в суді. І з цього року ця норма була запроваджена щодо судів першої інстанції (впродовж двох попередніх років – в апеляції і Верховному Суді).

Фото: facebook/Alexey Klimenyuk‎ Обговорення законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на Раді Адвокатів міста Києва

Якщо будуть внесені зміни в Конституцію, то з 1 січня 2020 року не вступить в силу і норма, що стосується представництва державних органів в судах виключно адвокатами і прокурорами.

VII. Ще одна ініціатива президента стосується його повноважень. Зокрема, він пропонує закріпити за собою право:

утворювати Національне антикорупційне бюро України , призначати на посади та звільняти з посад директора НАБУ і директора Державного бюро розслідувань (сьогодні це передбачено відповідними законами);

утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в окремих сферах, призначати на посади та звільняти з посад їх членів у порядку, визначеному законами України.

Одним з таких органів може бути Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яку колишній президент Петро Порошенко утворив в 2014 році, а також призначив її керівника. Правда, це було на основі законів, змінити які – простіше, ніж Конституцію.

Фото: Макс Требухов

Прокуратура для не прокурорів

Зеленський запропонував і реформу прокуратури. У відповідному законопроекті йдеться, в першу чергу, про зміну структури органів прокуратури: утворення Офісу Генпрокурора, обласних та окружних прокуратур, ліквідацію військових прокуратур.

Хоча Генпрокурор матиме право ліквідувати чи реорганізувати окружні і обласні прокуратури, створювати спеціалізовані прокуратури.

До 1 вересня 2021 року президент пропонує зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а її кадрові повноваження перекласти на кадрові комісії. Вони займатимуться добором нових прокурорів. Склад комісії, як і порядок роботи, визначатиме генпрокурор.

Він також матиме право звільняти прокурорів Офісу Генпрокурора та адміністративних посадовців без жодних погоджень з Радою прокурорів, як це відбувається сьогодні.

Кількість працівників органів прокуратури, у випадку ухвалення відповідних змін, зменшиться з 15 тис до 10 тис.

Усі чинні працівники прокуратури проходитимуть атестацію. Кадрові комісії оцінюватимуть їх професійну компетентність, етику та доброчесність (за аналогією до конкурсу серед суддів). Брати участь у відборі кадрів в прокуратуру матимуть кандидати з вищою освітою та стажем у сфері права, не обов’язково в системі прокуратури.

Атестація включатиме іспит та співбесіду.

Фото: Lb.ua

Перезапуск НАЗК, декларації працівників Офісу президента і фінансування партій

Зеленський пропонує змінити форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК), зобов'язати керівництво свого Офісу подавати е-декларації, а також скоротити державне фінансування політичних партій. Про це йдеться в іншому законопроекті.

Декларації керівника Офісу президента, його першого заступника і заступника, зокрема, будуть обов'язково повністю перевірятиме НАЗК, як і посадових осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище.

Крім того, цим законопроектом пропонується зобов'язати подавати декларації тих, хто працює на посадах у сфері оперативно-розшукової, розвідувальної, контррозвідувальної діяльності, якщо їх призначає та звільняє президент актами без грифу таємності.

Щодо НАЗК, то президент пропонує, щоб агентство не було колегіальним, а одноосібним органом. Керівника призначатиме Кабмін після відповідного конкурсу на 4 роки. Двічі бути на цій посаді заборонено.

Після вступу в силу закону (а це відбудеться на наступний день після публікації) через 45 днів достроково припинять свої повноваження нинішні члени НАЗК, керівники апарату і члени громадської ради при агентстві.

Спеціальна перевірка осіб, яких призначає президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, здійснюється після призначення на посаду, за винятком посади судді. Сьогодні це відбувається до призначення.

Також президент пропонує скоротити щорічне державне фінансування партій з 0,02 до 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, помноженої на кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у багатомандатному виборчому окрузі на останніх виборах народних депутатів.

Передбачається також, що право на держфінансування матимуть партії, які на останніх парламентських виборах набрали щонайменше 5% голосів у багатомандатному виборчому окрузі. Зараз фінансування повинні отримати партії, що подолали 2% бар’єр.

Нацгвардія – не в МВС

Президент ініціює, щоб Національна гвардія підпорядковувалась не Міністерству внутрішніх справ, а йому.

Фото: Макс Требухов

«... в умовах особливого періоду, здійснення силами спеціальних операцій, до складу яких входять і підрозділи НГУ, заходів з протидії військової агресії РФ щодо України і захисту суверенних територій нашої держави, керівництво військовими формуваннями, в т.ч. і Нацгвардією, належить не до сфери внутрішніх справ, політику в якій відповідно до закону формує Міністерство внутрішніх справ, а до сфери національної безпеки і оборони. Тому в зв'язку з існуючими правовими колізіями виникла необхідність внести відповідні зміни в закони «Про національну безпеку України» та «Про Національну гвардію України», – йдеться в пояснювальній записці.

Діяльність Нацгвардії пропонується координувати через командувача Нацгвардії.

«Правки Лозового» і «прослушка» для НАБУ

Президент пропонує депутатам внести зміни до кримінально-процесуального законодавства, в тому числі скасувати так звані «правки Лозового» (їхнім автором був екс-депутат від Радикальної партії Андрій Лозовий).

Вони стосувались порядку обчислення і продовження строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскарження повідомлення про підозру.

Крім цього, в проекті закону пропонується вилучити з Кримінального процесуального кодексу норму, котра забороняє без згоди Верховної Ради проводити обшук в народного депутата, а також вилучати інформацію про його переписку чи дзвінки.

А також надається можливість НАБУ та ДБР самостійно здійснювати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій (іншими словами, прослуховувати телефони).

Фото: secretmag.ru

Йдеться також про скасування обов’язковості оголошення прокурором повного тексту обвинувального акту (іноді це може тривати кілька місяців); надання прокурору права звернутись в суд про закриття кримінального провадження, якщо не встановлено підозрюваного, а сплив термін давності притягнення до відповідальності (виняток – тяжкі і особливо тяжкі злочини).

Подібні зміни в законодавство президент пропонує запровадити з 1 січня наступного року.

Свободу «євробляхам»

Глава держави пропонує парламенту відтермінувати штрафування за ввезення в Україну «євроблях».

Законопроект передбачає, що штрафи за їзду на «прострочених» автомобілях з іноземною реєстрацією вступлять в силу в кінці листопада.

«Питання, пов'язані з розмитненням автомобілів з іноземною реєстрацією, вимагають додаткового комплексного вирішення з урахуванням позицій всіх верств населення, експертного середовища і т.д., про що, зокрема, свідчить і суспільний інтерес з відповідних питань», – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Фото: Александр Рудоманов

Підвищені штрафи де-юре діють з 22 серпня. У разі прийняття законопроекту, вони знову на деякий час будуть знижені до старого рівня.

Імпічмент або вибачення

Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про імпічмент. Він передбачає, що:

процедуру імпічменту можуть ініціювати більшість нардепів від конституційного складу Верховної Ради;

утворюється спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входитимуть нардепи (зважаючи на принцип пропорційного представництва депутатських фракцій та груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі;

президента представлятимуть його захисники;

спецкомісія готуватиме висновки і пропозиції щодо вчинення президентом державної зради чи іншого злочину;

після прийняття рішення про звинувачення президента Верховна Рада звертатиметься в Конституційний Суд (для отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента з поста в порядку імпічменту) та Верховного Суду (для одержання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину);

рішення про усунення президента з поста в порядку імпічменту прийматиметься лише у разі, якщо висновки Конституційного Суду та Верховного Суду засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України;

за відповідне рішення повинні проголосувати не менше як три чверті народних депутатів;

у разі неприйняття Верховною Радою постанови про усунення президента головуючий від імені парламенту вибачиться перед президентом.

Фото: Макс Требухов

Незаконне збагачення

Президент перереєстрував у парламенті проект закону про відновлення відповідальності за незаконне збагачення. Такий же варіант він подавав попередньому скликанню парламенту. Та депутати проігнорувати його.

Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за незаконне отримання активів, що на понад 11,5 млн гривень перевищує доходи чиновника. За це – покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади та займатись певною діяльність. Такі активи зможуть бути предметом спеціальної конфіскації.

Якщо ж різниця між набутими активами і законними доходами становить від 960 тисяч гривень (500 прожиткових мінімумів для працездатних) і до 11, 2 мільйонів — вони будуть стягуватися судом в цивільному порядку.

Проектом закону також передбачена можливість стягувати понадмільйонні активи, отримані чиновником за 4 роки до початку дії закону: якщо на час набуття чинності вони перебували у власності чиновника або третіх осіб, які набули це майно за його вказівкою чи за його гроші.

Відповідні позови розглядатиме Вищий антикорупційний суд, розслідуванням займатиметься НАБУ, САП, в окремих випадках ДБР і ГПУ.

План оборони

Зеленський від свого імені подав проект закону, підготовлений Міністерством оборони, про план оборони України.

Фото: EPA/UPG

Як йдеться в проекті закону, «план оборони України – сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту». Затверджувати його повинен президент, а порядок його розробки визначатиме Кабмін.

10% – для викривачів корупції

Зареєстрований в парламенті і проект закону авторства Зеленського про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції.

Йдеться, що викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Викривачу надають право: на безоплатну правову допомогу для свого захисту, на конфіденційність, на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або відмову від таких заходів, на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір; на винагороду у визначених законом випадках; на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках тощо.

Викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого у 5 тисяч і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, має право на винагороду.

Фото: Пресс-служба полиции

Розмір такої винагороди визначається судом у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину. Розмір винагороди не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється між такими викривачами, зважаючи на важливість їх інформації.

При цьому викривач звільняється від обов'язку спростувати поширену ним інформацію через внутрішні або регулярні канали повідомлення. Також не є порушенням особистого немайнового права особи поширення щодо неї недостовірної інформації шляхом повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень, а майнова і моральна шкода у такому випадку не підлягає відшкодуванню.

Підсудність Антикорсуду

Президента пропонує парламенту законопроект про визначення підсудності Вищого антикорупційного суду.

Зокрема, проект закону пропонує передбачити, що ВАКС розглядатиме кримінальні провадження, які були зареєстровані з дня початку роботи цього суду (з 5 вересня), крім кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Національним антикорупційним бюро та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також передбачено, що до ВАКС повинні передаватися усі кримінальні провадження, досудове розслідування в яких завершено прокурорами САП, а їх судовий розгляд в судах першої та апеляційної інстанцій не завершено до початку роботи ВАКС.

Необхідність ухвалення цього законопроекту, як йдеться в пояснювальній записці до нього, полягає в загрозі надмірного навантаження суду. Щонайменше 3592 кримінальних провадження мають бути передані до ВАКС, відповідно до нинішнього законодавства. При чому лише 5% розслідувалися НАБУ та належать до категорії справ високопосадової корупції.

Скорочення і переатестація суддів Верховного Суду

Ще одним законопроектом президент пропонує скоротити кількість суддів Верховного Суду вдвічі – з 200 до 100. Суддів чекає переатестація, яку повинен провести новий склад Вищої кваліфкомісії суддів. Його формуванням займатиметься Вища рада правосуддя. Вона повинна утворити відповідну конкурсну комісію для формування складу ВККС.

Проект закону передбачає також створення комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС «високих критеріїв доброчесності та професійної етики».

Крім того, встановлюється єдиний рівень суддівської винагороди для усіх суддів, незалежно від проходження ними кваліфікаційного оцінювання.

Фото: Макс Требухов

Посадовий оклад судді Верховного Суду буде складати не 75, а 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Відповідно, зменшиться і зарплата членів ВРП.

Президент також пропонує «люструвати» осіб, котрі не менше року займали посаду голови ВККС чи Державної судової адміністрації, їх заступників у період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року.

І про Велику Палату Верховного Суду

Президент зареєстрував у парламенті проект закону щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду для господарських, адміністративних та цивільних справ.

Передача судових справ на розгляд Великої Палати Верховного Суду буде можливою за сукупністю підстав:

різної судової практики в подібних спорах в касаційних судах інших юрисдикцій;

відсутності висновків Великої Палати Верховного Суду щодо предметної чи суб’єктної юрисдикції у подібних спорах;

заявлення учасником справи, який оскаржує судове рішення про порушення правил юрисдикції під час розгляду справи в судах попередніх інстанцій.