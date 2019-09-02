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Заседания Кабмина больше не будут транслироваться

"Сначала будем работать с министрами, а после заседания будем выходить к прессе".

Заседания Кабмина больше не будут транслироваться
Фото: Диана Буцко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что заседания правительства больше не будут транслироваться.

"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат заседания правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, но после заседания правительства мы будем выходить к прессе, будем сообщать о принятых решениях и отвечать на вопросы", - сказал он на первом заседании Кабмина в понедельник.

После этого Гончарук попросил операторов покинуть помещение и пообещал выйти к прессе через час.

По его словам, на первом заседании планируется рассмотреть предложение МВД по ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции.

Напомним, что с 29 августа в Украине начало работу новое правительство, созданное правящей партией "Слуга народа".

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