Заседания Кабмина больше не будут транслироваться

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что заседания правительства больше не будут транслироваться.
"Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат заседания правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, но после заседания правительства мы будем выходить к прессе, будем сообщать о принятых решениях и отвечать на вопросы", - сказал он на первом заседании Кабмина в понедельник.
После этого Гончарук попросил операторов покинуть помещение и пообещал выйти к прессе через час.
По его словам, на первом заседании планируется рассмотреть предложение МВД по ликвидации Департамента защиты экономики Национальной полиции.
Напомним, что с 29 августа в Украине начало работу новое правительство, созданное правящей партией "Слуга народа".