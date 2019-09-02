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ЦИК зарегистрировала пятерых депутатов вместо избранных в Кабмин

Решение принято на заседании в понедельник.

ЦИК зарегистрировала пятерых депутатов вместо избранных в Кабмин
Фото: EPA/UPG

В понедельник, 2 сентября, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела глава комиссии Татьяна Слипачук.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в фейсбуке.

На заседании Комиссия прекратила полномочия пятерых депутатов от "Слуги народа", которые были избраны в Кабинет министров: Дениса Малюськи (министр юстиции), Алексея Оржеля (министр энергетики и защиты окружающей среды), Владислава Криклия (министр инфраструктуры), Анны Новосад (министр образования) и Михаила Федорова (вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации).

"Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной политической партии. А именно: Остапенко А.Д., включенного в избирательный список под № 130, Цибу Т.В. - № 131, Калаур И.Р. - № 132, Гришину Ю.М. - № 133, Руденко А.С. - № 134", - отмечается в сообщении.

Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных пятерых нардепов, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, Центризбирком завершил регистрацию избранных депутатов 28 августа. Внеочередные выборы в Раду состоялись 21 июля.

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