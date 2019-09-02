Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Ураган Дориан достиг Багамских островов
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Це лише початок
Це лише початок
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
Що насправді вирішив Синод Елладської Церкви?
ГлавнаяПолитика

Зеленский поручил до 2020 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"

Ответственными за это будут премьер и министр инфраструктуры. 

Зеленский поручил до 2020 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци"
Фото: 112.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця". Об этом он заявил в ходе встрече с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов, передает "Интерфакс-Украина".

"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци" в том числе с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности "Укрзализныци", - заявил президент. 

Ответственными за подготовку плана президент назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук выступил за разделение "Укрзализныци". По его мнению, это должно быть согласно модели, которая предусматривает разделение на операторов трех различных частей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также