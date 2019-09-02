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Зеленский хочет получить право утверждать план обороны и его структуру

Порядок разработки плана обороны определяет Кабмин.

Зеленский хочет получить право утверждать план обороны и его структуру
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде предоставить ему право утверждать план обороны и его структуру. Об этом свидетельствует законопроект №1011, зарегистрированный в Раде 29 августа. Соответствующие изменения предлагается внести в Закон "Об обороне".

Предусмотрено, что для организации обороны государства президент по представлению Кабмина утверждает структуру и план обороны Украины. Порядок разработки плана обороны определяет Кабмин.

В законопроекте также дается законодательное определение плана обороны страны.

План обороны страны - совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных мер государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В пояснительной записке к законопроекту, отмечается, что он разработан Министерством обороны во исполнение плана первоочередных мероприятий по введению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного тогда Президентом - Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Петром Порошенко 27 ноября 2018 года.

Предполагается, что принятие закона позволит скоординировать деятельность сил обороны и подготовить органы госвласти, местного самоуправления, системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору военной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в статью 93 Конституции Украины о праве законодательной инициативы.

Согласно предложению, право вносить законопроекты в Верховную Раду будут иметь не только Президент, Кабинет министров, народные депутаты, но и "народ". Однако для этого необходимо будет новое законодательство, которое определит, кем, как и в каких случаях это право может быть реализовано.

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