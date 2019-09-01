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Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США

Трамп в Польшу не приехал.

Президент Владимир Зеленский в Варшаве встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Планировалось, что переговоры пройдут на самом высоком уровне - с Дональдом Трампом, но президент США решил остаться в Америке из-за надвигающегося на Флориду урагана "Дориан".

Встреча состоялась в рамка мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщило посольство Украины в США.

Пенс заявил, что США поддерживают украинцев в вопросе территориальной целостности и отметил, что отношения между странами сейчас наиболее прочные.

Вице-президент Пенс пообещал, что США продолжат поддерживать Украину, в том числе в вопросах безопасности и энергетики.

Также он выразил надежду услышать от Зеленского о прогрессе в вопросе внедрения реформ.

В ответ президент Украины попросил дать время.

"Наш новый парламент работает только три дня. Мы зарегистрировали в первый же день около 70 законов, которые позволят реформировать украинскую систему, не только бороться, но и в конце-концов победить коррупцию", - сказал он.

Он добавил, что не хочет ждать пять лет и настроен запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года.

Ранее у Зеленского состоялись переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

31 августа он провел встречи с высшим руководством Польши.

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