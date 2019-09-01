Зеленский на встрече с бизнесом в Польше анонсировал 70 законопроектов для улучшения инвестиционного климата

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу встретился с представителями бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Я лично готов защищать все инвестиции. Мы уже подготовили более 70 законопроектов. Речь идет о реформе правоохранительной, судебной системах. Там очень много законопроектов для улучшения инвестиционного климата и для бизнеса", - сказал Зеленский.

Бизнес представляли украинские и польские инвесторы из различных областей: предприятия, банковский, финансовый, строительный секторы, транспорт, логистика.

Зеленский призвал их инвестировать в Украину и пообещал создать все условия, чтобы защитить инвестиции.

Со своей стороны бизнесмены отметили, что готовы инвестировать в Украину, а также ждут украинских инвесторов в Польше.

Напомним, Зеленский в субботу прилетел с официальным двухдневным визитом в Польшу, где состоятся мероприятия по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с китайскими инвесторами инвестиции в Украину на $10 млрд.