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Президент Германии извинился перед Польшей за преступления во Второй мировой войне

Памятное мероприятие прошло в польском городе Велюнь, которое первым подверглось бомбардировке 1 сентября 1939.

Президент Германии извинился перед Польшей за преступления во Второй мировой войне
Франк-Вальтер Штайнмайер во время выступления в Велюне
Фото: EPA/UPG

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше. Об этом он сказал во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, передает Немецкая волна.

«Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения», — сказал Штайнмайер. 

Эти слова немецкий президент произнес на немецком и польском языках.

Относительно совершенного немцами во время Второй мировой войны федеральный президент подчеркнул: «Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история».

Кроме того, Штайнмайер добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну «не пройдет».

В то же время Штайнмайер указал на то, что, несмотря на все ужасы истории, Польша и Германия сумели протянуть друг другу руку примирения.

«Мы крайне благодарны за эту протянутую руку, за готовность Польши совместно идти по пути примирения», — сказал Штайнмайер.

Президент ФРГ также отметил, что Германия стремится идти по этому пути примирения вместе с Польшей.

Памятное мероприятие в городе Велюнь состоялось 1 сентября рано утром еще до восхода солнца. Кроме Штайнмайера, в нем принял участие президент Польши Анджей Дуда. 

В своем выступлении Дуда поблагодарил немецкого коллегу за, то, что тот прибыл в Велюнь и "заглянул правде в глаза".

1 сентября 1939 в 4:40 самолеты люфтваффе Гитлера начали массированные бомбардировки этого польского города. Хотя Велюнь не имел военного или стратегического значения, город понес огромные разрушения. Интенсивные бомбардировки, продолжавшиеся много часов, разрушили до 70 процентов города. Центр Велюня было разрушено на 90 процентов. Из 15 тысяч жителей в результате немецких бомбардировок погибло более тысячи.

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