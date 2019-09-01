США и Китай ввели новые взаимные пошлины

Соединенные Штаты Америки и Китай в воскресенье, 1 сентября, начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. Об этом сообщает Reuters.

5-процентные пошлины, введенные Китаем на поставки сырой нефти, соевых бобов и других товаров из США общей стоимостью выше 75 млрд долларов вступили в силу с 1 сентября.

Китайские пошлины коснутся поставок соевых бобов и нефти из США, а также с декабря Китай вернет 25-процентную пошлину на автомобили из США.

Со своей стороны Вашингтон должен повысить пошлины на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов дополнительно на 5% по сравнению с ранее объявленными показателями в 10%.

Таким образом, торговые пошлины США на товары из Китая с 1 сентября составят 15%.

Следующий раунд повышения пошлин США на товары из Китая ожидается в октябре. Тогда Вашингтон планирует повысить до 30% пошлины на китайские товары общей стоимостью 250 млрд долларов.

Напомним, торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, фактически, началась с июля 2018 года. Ее причина - дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских - в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.

1 июня Китай повысил пошлины на американские товары на $60 млрд. Такими действиями Китай ответил на пошлины, которые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.

На фоне продолжающейся торговой войны американские фондовые индексы начали снижаться, цены на нефть марки Brent на минимуме опускались до 58,35 доллара за баррель.