Китай повысил пошлины на американские товары на 60 млрд долларов

Китай с 1 июня повысил пошлины на американский импорт на сумму около 60 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg.

"Новые тарифы введены относительно более 2500 видов американских товаров - на них пошлины повышены на 10, 20 или 25 процентов", - говорится в материале.

В частности, 25% пошлиной будут облагаться механические изделия, природный газ и косметика.

До 20% повысили пошлины на дерево и отделочные инструменты, 10% пошлиной облагается стекло, лазеры и клапаны.

Отмечается, что такими действиями Китай ответил на пошлины, которые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.

Напомним, торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира, фактически, началась с июля 2018 года. Ее причина – дисбаланс в торговле: профицит торговли Китая с США в 2018 году оказался максимальным более чем за 10 лет и составил $323,32 млрд. То есть на такую сумму больше китайских товаров было продано в США, чем американских – в Китае. Этот дисбаланс бьет по американской экономике, в том числе тем, что новые рабочие места создаются в Китае, а не в Штатах.

Во время предвыборной кампании Дональда Трампа обещал вернуть промышленные производства из Азии в США, тем самым создав новые рабочие места для американцев.