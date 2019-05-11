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Трамп распорядился расширить пошлины на китайские товары до 300 млрд долларов

Ожидается, что повышенные сборы начнут действовать с 13 мая.

Трамп распорядился расширить пошлины на китайские товары до 300 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп распорядился начать процесс расширения таможенных пошлин на ввоз товаров из Китая, еще не попавших под повышение сборов. Об этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в Вашингтоне в пятницу, 10 мая, передает Немецкая волна.

“Подобный шаг затронет импортируемую китайскую продукцию на общую сумму в 300 млрд долларов (в пересчете - 268 млрд евро). Ожидается, что повышенные сборы начнут действовать с 13 мая”, - говорится в сообщении.

При этом Трамп назвал двухдневные переговоры с китайской стороной конструктивными и особо выделил крепкие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Диалог Пекина и Вашингтона продолжится, добавил глава США. По словам Трампа, установленные сборы могут быть отменены в зависимости от итогов дальнейших консультаций.

Пошлины на ряд китайских товаров были повышены в ночь на 10 мая, о чем Трамп объявил ранее. Таможенные сборы на товары общей суммой в 200 млрд долларов выросли с 10 до 25 процентов. При этом на некоторые товары 25-процентные пошлины были установлены еще раньше. Таким образом, новые сборы затрагивают примерно половину импорта Соединенных Штатов из КНР.

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