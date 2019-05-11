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Путин заявил, что участники "Бессмертного полка" могут повторить "подвиг великих предков"

"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации".

Путин заявил, что участники "Бессмертного полка" могут повторить "подвиг великих предков"
Фото: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин заявил, что участие россиян в акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы, свидетельствует о готовности "совершить подвиг по примеру великих предков, победивших в войне".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

Путин отметил, что пройти с портретом - значит осознать, что в генах заложено то же самое, что и у дедов.

"Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности", - заявил Путин.

"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", - добавил президент России.

Напомним, 9 мая в России прошла акция "Бессмертного полка", где россияне прошли улицами с портретами своих предков, участвовавших во Второй мировой войне.

В Киеве акцию "Бессмертный полк" возглавили нардепы Новинский, Мураев, Бойко и Шуфрич.

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