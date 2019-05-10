В Румынии 9 мая прошел Неформальный саммит глав Европейского Союза , на котором лидеры ЕС обсудили будущее европейского вектора на последующие 5 лет. По итогам этого саммита уже в июне Совет ЕС утвердит стратегию, в рамках которой будет определено виденье внутренней и внешней политики Евросоюза.

Фото: EPA/UPG Подготовка к саммиту, Сибиу, 9 мая 2019.

Спустя три года после саммита в Братиславе – где европейские политики определили главными вызовами миграционный кризис, терроризм и конфликты на границе с ЕС – главы европейских государств собрались в Румынии в центре Трансильвании в городе Сибиу на неформальный саммит глав ЕС под девизом «Будущее Европы». Задача – согласовать дорожную карту внешней и внутренней политики Евросоюза, а также обсудить стратегию, которую утвердят на саммите в июне.

Фото: Марианна Присяжнюк

За день до мероприятия движение в городе было остановлено, улицы перекрыты и казалось, что в Сибиу свезли всех румынских силовиков. Полицейских на улицах было больше, чем самих пешеходов: из каждого закоулка выглядывали машины жандармов и экипажей чрезвычайной службы, а на местной ратуше меж двух площадей, которые готовили к саммиту, и из мансард в форме «глаз на крышах», которыми известные старинные дома Сибиу, были видны даже снайперы, - если присмотреться внимательно.

Фото: Марианна Присяжнюк

«Сегодня Сибиу – самый безопасный город, но если вы турист – в эти дни в ничего не посмотрите», - пошутил прохожий.

Фото: Марианна Присяжнюк

Такие меры безопасности неслучайны, неформальный саммит прошел при участии 27 глав европейских государств, за исключением Великобритании. «Сегодня вся Европа приехала в Румынию», - торжествовал румынский лидер Клаус Йоханнис, встречая высоких гостей на красной дорожке, расстеленной на главной площади города перед мэрией. Йоханнис уточнил, что саммит планировали сразу после Brexit (который, в итоге, был отложен до 31 октября), поэтому мероприятие проходит без британцев. Но разговоры о Brexit все равно оставались одной из топ-тем.

Фото: EPA/UPG Президент Румынии Клаус Йоханнис (справа) приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель во время неформальной встречи лидеров Европейского союза в Сибиу, 9 мая 2019.

«Все понимают английский язык, но никто не понимает Англию», - иронично прокомментировал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Декларация Сибиу

Саммит проходил при участии лидеров европейских государств - Ангелы Меркель, Еммануэля Макрона, а также топ-чиновников ЕС: президента Совета ЕС Дональда Туска, президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, президента Европарламента Антонио Тайяни, представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Моггерини.

Фото: Марианна Присяжнюк

Встречать высоких гостей на улицах Сибиу собрались также жители и гости города, которые «пришли посмотреть на своих лидеров, потому что им это важно накануне европейских выборов», - как объяснил один из них. Увидеть друг друга накануне выборов в Европейский парламент было важно и самим политикам – они тепло приветствовали и подбадривали друг друга, направляясь в зал мэрии, где проходил приём.

По итогам саммита была принята Декларация Сибиу. Документ включает 10 пунктов, в котором говорится о приверженности принципам единой Европы, намерении принимать единые совместные решения, защищать европейский образ жизни, демократию и верховенство права, нести справедливость и ставить людей выше политики и амбиций. А также защищать своих граждан, сохранить Европу для будущих поколений и оставаться ответственным глобальным лидером.

Фото: EPA/UPG Слева-направо: Президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время брифинга для прессы по завершении неформального саммита глав государств и правительств стран ЕС в Сибиу

«Сегодняшняя дискуссия ознаменовалась тем, что мы способны вместе создавать будущее Европейского Союза. Мы приняли резолюцию о продвижении идей демократии, развития и мира. Проект этой резолюции важен, как для внутренней политики, так и для наших внешних соседей. Я рад, что сегодня из Румынии исходит этот уникальный позитивный сигнал от стран-членов и европейских институций о консолидации Европы на основе наших ценностей. Мы приняли политическую декларацию, которая останется в истории ЕС. Это подтверждение нашей готовности развивать вместе европейский вектор», - сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Предполагается, что декларация Сибиу станет началом более глубокого сотрудничества в ЕС: на уровне стран-членов, на региональном уровне и в части международной политики. Йоханнис добавил, что дискуссия показала, что европейские страны готовы продолжать развивать европейский проект. Кроме того, одним из пунктов декларации было обещание об ответственном лидерстве ЕС перед лицом новых вызовов.

Фото: EPA/UPG

«Мы будем продолжать работать с нашими партнерами в мире, чтобы поддерживать и развивать основанный на правилах международный порядок, максимально использовать новые торговые возможности и совместно решать глобальные проблемы, такие как сохранение окружающей среды и борьба с изменением климата», - сказано в документе.

Президент Совета ЕС Дональд Туск отметил, что в ходе обсуждений каждый из европейских лидеров выразил готовность нести ответственность за все европейское пространство. По итогам саммита в Сибиу в июне Совет ЕС примет новую стратегическую повестку на период 2019-2024 годов.

Фото: EPA/UPG Президент Совета ЕС Дональд Туск

«Результаты дискуссии будут видны в июне, когда Совет ЕС утвердит приоритеты Евросоюза на следующие пять лет. Лидеры продемонстрировали, что они готовы брать на себя ответственность не только за свою страну, но и перед лицом вызов, с которыми сталкивается вся Европа», - отметил Туск.

Таким образом, декларация неформального саммита станет своего рода проектом стратегии ЕС на последующие 5 лет.

Выборы покажут

Румынский эксперт Анджела Грамада, президент ESGA считает, что этой декларацией ЕС демонстрирует, что не ограничивает возможности третьих стран для евроинтеграции, однако сам ЕС не будет принимать никаких действий для сближения с кандидатами на вступление в Европейский Союз.

«В тексте не так много амбиций. Это - своего рода «список дел» для европейских лидеров, для лиц, принимающих решения. Второе – внешняя политика: роль, которую должен взять на себя ЕС, и возможности, которые он должен продвигать как глобальный участник. Мне бы очень хотелось, чтобы это заявление стало признаком эмоциональной зрелости и зрелости решений со стороны подписавших сторон,приняло твердые, а не декларативные обязательства в отношении внешнеполитических действий или торговых партнерств, которые показать единство за пределами Европейского Союза», - сказала Анджела Грамада.

Эксперт добавила, что Украине нужно продвигать внутренние изменения для того, чтобы добиться результатов на внешней арене.

Фото: EPA/UPG

«В декларации прямо говорится, что Европейский Союз признает европейскую перспективу для других европейских государств, но не уточняется термин для тех государственных субъектов, которые желают стать членами ЕС. Это означает, что ЕС не предпринимает никаких действий в ближайшем будущем, хотя и не исключает этого. Киев должен понять следующее: Украина зависит от того, насколько она хочет, чтобы эта европейская перспектива стала реальностью. Вы не можете постучать в дверь Европейского Союза, не будучи подготовленным дома или неприняв механизмы, на которых действует ЕС. Вы можете заставить Европейский Союз изменить «признание перспективы» в «предоставлении статуса члена» только посредством внутренних, скоординированных и ответственных действий в соответствии с европейскими принципами и ценностями», - объяснила эксперт.

В Украине соглашаются, с тем, что следующие 5 лет Украина может отойти от внимания Европейского Союза. Однако, как подчеркнул, украинский политолог Евгений Магда, политика ЕС проясниться после выборов в Европейский парламент.

«Политика будет зависеть не от этого саммита, а от выборов в Европарламент, где все-таки, евроскептики свои позиции усилят, поэтому нужно быть реалистами и понимать, что следующие 5 лет для Украины вряд ли будут триумфом на европейском направлении. При этому нужно понимать, что мы можем достичь желаемого, продвинуться ближе к ЕС, только выполняя Соглашение об ассоциации, то есть, - то домашнее задание,которое стоит перед Украиной. Это означает, что нам не нужно выступать с позиции нищего на международной арене, а нужно ставить перед собой амбициозные, но реалистичные задания и показывать, прежде всего, свои сильные стороны», - считает Магда.