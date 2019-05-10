45% американцев поддерживают импичмент президента Трампа

Еще 42% высказываются против импичмента, остальные не определились.

Количество американцев, поддерживающих идею импичмента президенту Дональду Трампу, достигло 45%. Таковы результаты опроса, опубликованного агентством Reuters.

В то же время 42% респондентов считают, что Трампа нельзя отстранять от должности, а 13% опрошенных воздержались от однозначного ответа.

"Опрос общественного мнения, проведенный в понедельник, не дал понять, чего на самом деле хотят американцы: прекращения расследований в отношении Трампа или перехода к процедуре объявления импичмента", - сказано в сообщении.

За импичмент высказываются преимущественно сторонники демократов и "независимые граждане".

32% респондентов согласны с тем, что действия Конгресса в связи с публикацией отчета спецпрокурора США Роберта Мюллера законны. 47% опрошенных имеют противоположное мнение. 39% американцев поддерживают действия Трампа, 55% - не одобряют его деятельность.

Опрос провели на всей территории США среди 1006 человек. Статистическая погрешность составила 4%.

Во время предыдущего опроса, проводившегося 18-19 апреля, за импичмент высказались 40% респондентов.

Напомним, после почти двухлетнего расследования, проведенного специальным советником Робертом Мюллером по вопросу о вмешательстве Трампа и России в выборах в США в 2016 году, демократы Палаты представителей проводят многочисленные расследования в отношении президентства Трампа, его семьи и его деловых интересов. Трамп блокирует, по крайней мере, полдюжины таких запросов, отказываясь раскрывать свои налоговые декларации, ссылаясь на привилегию исполнительной власти.