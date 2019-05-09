В московском аэропорту отменили 9 рейсов Superjet-100

В московском аэропорту "Шереметьево" сегодня, 9 мая, отменили девять рейсов на самолетах Superjet-100. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиакомпании, пишет "Дождь".

Большинство отмененных вылетов — внутренние, один самолет должен был лететь в столицу Эстонии Таллинн. О причинах отмены рейсов не сообщается.

Накануне были отменены 11 рейсов с этими самолетами, сообщалось также о задержках вылетов в связи с техническими неполадками.

Напомним, 5 мая при экстренной посадке в Шереметьево загорелся самолет SSJ-100 "Аэрофлота", в пожаре погиб 41 человек. По официальной версии, трагедия произошла из-за ошибки пилотов, Министерство транспорта России заявило, что не видит причин останавливать полеты этих моделей самолета.