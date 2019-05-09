Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
Коломойский назвал советника Зеленского Данилюка "шавкой"
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
В Киеве состоялась акция "Бессмертный полк" (обновлено)
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Оккупационные власти Крыма признали права Елены Зеленской на квартиру в Ливадии
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Филарет приглашает архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП
Атака на голову КС: операція інавгурація
Атака на голову КС: операція інавгурація
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
​В Раде есть голоса за новый избирательный закон, - нардеп
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд чемпионата Англии 129-летней давности
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Принц Гарри и Меган Маркл назвали сына Арчи (обновлено)
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
Инаугурация и выборы по-новому: Рада готовится к торгам с Зеленским
ГлавнаяМир

В московском аэропорту отменили 9 рейсов Superjet-100

В московском аэропорту отменили 9 рейсов Superjet-100
Фото: EPA/UPG

В московском аэропорту "Шереметьево" сегодня, 9 мая, отменили девять рейсов на самолетах Superjet-100. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиакомпании, пишет "Дождь".

Большинство отмененных вылетов — внутренние, один самолет должен был лететь в столицу Эстонии Таллинн. О причинах отмены рейсов не сообщается.

Накануне были отменены 11 рейсов с этими самолетами, сообщалось также о задержках вылетов в связи с техническими неполадками.

Напомним, 5 мая при экстренной посадке в Шереметьево загорелся самолет SSJ-100 "Аэрофлота", в пожаре погиб 41 человек. По официальной версии, трагедия произошла из-за ошибки пилотов, Министерство транспорта России заявило, что не видит причин останавливать полеты этих моделей самолета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также