​Лидеры стран ЕС приняли декларацию о защите единой Европы

40 лет назад впервые были избраны члены Европарламента.

Участники неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза в румынском Сибиу приняли программную декларацию о защите единой Европы, в которой перечислили 10 основных положений, приверженность которым демонстрируют все 27 стран ЕС.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как пояснили политики, документ обнародован в преддверии юбилейных выборов в Европарламент - впервые европейцы избрали членов этого законодательного органа ЕС ровно 40 лет назад.

Среди обязательств, которые берут на себя страны Евросоюза, - защита единой Европы, а также готовность играть роль "ответственного мирового лидера" и отстаивать демократию и верховенство закона.

Отмечается, что декларация Сибиу принята на фоне неопределенности с "Брекзитом", отложенным до 31 октября. Участники неформальной встречи обсуждают предстоящую смену руководства институтов сообщества, выборы в Европарламент, стратегию развития ЕС на период до 2024 года, а также отказ Ирана от части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Мы должны быть инновационными, сильными и едиными. За это мы и будем сегодня выступать", - подчеркнула на открытии саммита канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Европа должна нарастить объем инвестиций в цифровую сферу и искусственный интеллект, чтобы конкурировать в этих областях с Китаем и США.

Неформальный саммит ЕС в Сибиу проходит в День Европы - праздник, учрежденный для укрепления единства европейцев. Выборы в Европарламент состоятся с 23 по 26 мая. Всего в новом составе законодательного органа ЕС будет работать 751 депутат.

Напомним, ранее директор Международного валютного фонда Кристин Лагард подчеркнула необходимость сближения севера и юга Европы.