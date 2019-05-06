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Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе

Еврокомиссия и Киев выступают единым фронтом – проект предлагаемого русским контракта полностью соответствует третьему энергетическому пакету, и никто его менять не будет. У Газпрома и тут нет выхода: они должны будут признать полностью правила и нормы поведения на европейском рынке газа. 

Фото: ritmeurasia.org

Очень высокопоставленный чиновник Европейской комиссии - заместитель Генерального директора Генерального директората по энергетическим вопросам Клаус-Дитер Борхардт (Klaus-Dieter Borchardt) не так давно впервые публично констатировал, что морской газопровод «Северный поток-2» (СП-2) мощностью 55 млрд куб. м в год, который должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии, с 1 января 2020 года не заработает. Именно эту дату ранее озвучивала российская сторона. 

Ожидается, что с запуском этой газотранспортной системы Украина потеряет транзит российского газа своей территорией, следовательно, и доходы от его прокачки в бюджет. Но уже сейчас можно констатировать, что для запуска газопровода понадобится еще, как минимум, пару лет. Дословно Борхардт сказал следующее: "Если они (русские) хотят выполнять контракты, и я думаю, что они хотят, то нет другого пути, чем через Украину". По его оценкам, понадобится еще 2-3 года для того, чтобы "Северный поток-2" начал работать.

В прошлом году Брюссель безуспешно пытался добиться результатов трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Россия-Еврокомиссия о будущем транзите российского газа территорией Украины, так как срок действия действующего контракта истекает в декабре этого года. Однако все попытки были безуспешными по причине позиции российской стороны, последовательно и методично отвергавшей предложенный вариант контракта, который полностью соответствует европейским стандартам. Тут же Брюссель устами господина Борхардта прямым текстом сказал Газпрому: возвращайтесь за стол переговоров, «Северный поток-2» с 1 января 2020 не заработает.

Первоочередной фактор того, что запуск СП-2 откладывается, это, конечно, Дания. Датчане 26 марта во второй раз отклонили заявку СП-2 на строительство трубопровода в территориальных водах как такую, которая не отвечает необходимым требованиям. В частности, речь идет об оценке влияния проекта на окружающую среду. 15 апреля СП-2 обратился к Копенгагену в третий раз. По информации прессы, и этот пакет документов полным не является, а потому, вполне вероятно, что СП-2 будет отказано и на этот раз. Поэтому будет и четвертое обращение. Пересчитав время, необходимое на выполнение всех процедур, получим, что отсрочка реально составит, минимум, год-полтора.

Эти сроки подтверждает и управляющий директор СП-2, бывший сотрудник германской Stasi Матиас Ворниг (Mattias Warnig). В интернете гуляет письмо за его подписью, подлинность которого, правда, никто не подтвердил, но и не опроверг, в котором бывший кагебист, обращаясь к акционерам, говорит следующее: «К сожалению, я должен проинформировать о решении Энергетического агентства Дании в отношении нашего запроса по Северному маршруту… Решение Агентства, к сожалению, против нашего мнения… Это – формальное решение, и мы можем его оспорить… Эта процедура займет несколько месяцев и может быть вновь обжалована. Все это может занять годы…».

Фото: pikabu.ru

30 апреля СП-2 таки обжаловал запрос Дании на предоставление третьей оценки прохождения маршрута, пытаясь таким образом ускорить процесс реализации проекта, что, вероятно, мало повлияет на позицию Копенгагена.

Кроме еще несуществующего участка в территориальных водах Дании, не достроена и инфраструктура на территории России возле границы с Эстонией. Итого: на сегодня все согласны с тем, что СП-2 понадобится 6-7 месяцев для того, чтобы собрать новый пакет документов. В свою очередь Дания тоже будет 6-7 месяцев думать – разрешить или нет. Это уже полтора года реального времени. А дальше вопрос, на который еще никто не ответил: сколько понадобится времени, чтобы физически заполнить трубу до проектной мощности, а это 55 млрд кубических метров газа. Разброс мнений по этому поводу велик: есть те, кто говорит, что это возможно на следующий день, другие же утверждают, что для этого понадобится два с половиной года.

А дальше – еще один интересный вопрос. Кто и в каких объемах будет покупать этот газ, когда и если он придет в Германию. В соответствии с мировой практикой, перед тем, как реализовывать инфраструктурный проект, оценивается рынок - проводится так называемый «open season», когда на предмет спроса опрашиваются компании, которые работают в этом регионе. И тогда становится понятно, какие конкретные объемы газа будут затребованы на продажу. Но Газпром этого никогда не делал, и этой информации нет нигде.

Теперь вопрос цены на газ. Этой информации тоже нет. Ожидается, что газ будет идти на крупнейшую в Европе площадку торговли газом Баумгартен (Baumgarten Австрия, центрально-европейский газовый хаб на границе со Словакией). Достаточно просто посмотреть на карту, чтобы понять, что более привлекательным для европейских потребителей, например, для итальянцев, маршрутом транспортировки газа является путь через Украину – он просто короче. Более продолжительный маршрут выльется в более высокую цену, что логично. Дешевый газ может получить только Германия, на территорию которой газ и зайдет, а дальше все должны будут раскошелится – стоимость вырастет в разы.

И последний аспект, который привносит значительный фактор неизвестности в СП-2 – это известная газовая директива Европейского Союза, в соответствии с которой: а) оператор трубы должен быть независимым от Газпрома, и б) не известно, сколько мощностей трубы может использовать Газпром, предоставляя доступ третьей стороне. Тут называют самые разные цифры – от 20% до 50%. Прецедент 50% уже был, когда именно такой объем использования пропускной способности был применен по отношению к другому газопроводу, который служит наземным продолжением Северного потока-1 по территории Германии (OPAL).

Фото: Ukrinform

И, если говоря о независимом операторе, его фиктивно можно создать, назвав «Рога и копыта», то в случае с доступом третьей компании тут могут быть проблемы, так как ни она, ни транспортируемый газ не должны иметь никакого отношения к Газпрому. Например, он может быть туркменским. И если какая-либо компания, типа Shell, закупит газ у Туркмении и будет транспортировать его через СП-2, то никаких проблем не будет. Но российское законодательство запрещает третьей стороне как доступ к своей газотранспортной системе, так и транзит. Ситуация для россиян патовая – они попадают в жесткие тиски рыночных европейских правил. И тут уже речь не о трубе, а о том, чтобы заставить Газпром играть по европейским правилам.

Между тем все тот же управляющий директор СП-2 Ворнинг 12 апреля пишет письмо президенту Европейской комиссии Жану-Клоду Юнкеру о том, что, если СП-2 не будет позволено обойти новую директиву, которая, как он утверждает, «необоснованная и дискриминационная», компания пойдет в суд. В ЕК получение письма подтвердили и сказали следующее: «Предложения внести изменения в газовые директивы были одобрены Европейским Советом и Европейским парламентом. Наша позиция останется неизменной, и вы не должны ожидать каких-либо изменений в отношении СП-2, особенно, когда законодательство было одобрено всеми государствами-членами».

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович уже заявил, что приглашает российскую и украинскую стороны за стол переговоров – время уходит, и договариваться о будущем транзите надо. Тут важно отметить, что Еврокомиссия и Киев выступают единым фронтом – проект предлагаемого русским контракта полностью соответствует третьему энергетическому пакету, и никто его менять не будет. Будет контракт – будет транзит, не будет контракта – не будет транзита.

Фото: EPA/UPG

У Газпрома и тут нет выхода: они должны будут признать полностью правила и нормы поведения на европейском рынке газа. И если на прошлых переговорах глава Газпрома Алексей Миллер заявил о необходимости продлить с украинской стороной старый контракт, то уже пришло время Газпрому понять, что мир вокруг РФ изменился, Украина изменилась, и к их границам уже пришло пространство, в котором работает энергетическое законодательство ЕС.

Украина же, в свою очередь, должна увеличить добычу собственного газа, закончить реформу энергетического рынка, установив четкие и прозрачные правила и прекратить вышибать из европейцев слезу рассказками о потере доходов в госбюджет в размере, равному 4% ВВП, в случае отказа Газпрома транспортировать газ в Европу территорией Украины. Тут уместно процитировать того же Борхардта: «Не основывайте ваше экономическое будущее на транзитном контракте с Россией. Концентрируйтесь на ваших собственных сильных сторонах в энергетической системе, потому что у вас в Украине есть огромный потенциал стать настоящим международным энергетическим экспортером, энергетическим игроком с ресурсами, которые у вас есть».

Ирина СомерИрина Сомер, журналист
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