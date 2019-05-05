В России запретили пользоваться мессенджерами анонимно

В России в воскресенье, 5 мая, вступило в силу постановление правительства, запрещающее пользоваться мессенджерами анонимно. Об этом сообщает ТАСС.

Так, согласно документу, администрации мессенджеров должны идентифицировать своих пользователей по номерам их мобильных телефонов.

"Теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной", – говорится в сообщении.

В том случае, если мобильный оператор находит в базе нужный номер телефона, то после этого, он должен указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код.

В свою очередь, администрация мессенджера должна будет ограничить возможность отправлять и получать сообщения для тех пользователей, которые не прошли идентификацию.

Напомним, 1 мая Путин подписал закон об изоляции российского интернета. Интернет-провайдеры и операторы связи должны будут установить специальное оборудование, выбранное Роскомнадзором. Оно будет фильтровать трафик и обеспечивать блокировку запрещенных ресурсов, а также дублировать систему маршрутизации трафика внутри страны.