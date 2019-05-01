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Путин подписал закон об изоляции российского интернета

Россия сможет отключить своих граждан от Сети уже осенью.

Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Фото: kurnyavko/Depositphotos

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры, более известный как закон об изоляции Рунета.

Закон опубликован на российском портале правовой информации.

Он вступит в силу с 1 ноября за исключением ряда положений.

Госдума одобрила этот закон 16 апреля, Совет Федерации — 22 апреля.

Российское издание The Bell ранее писало, что цель закона - "противодействие угрозе устойчивости, безопасности и целостности интернета в России". Интернет-провайдеры и операторы связи должны будут установить специальное оборудование, выбранное Роскомнадзором. Оно будет фильтровать трафик и обеспечивать блокировку запрещенных ресурсов, а также дублировать систему маршрутизации трафика внутри страны.

Закон предусматривает, что Роскомнадзор сможет блокировать сайты оперативнее. Он исключит провайдеров из цепочки отношений с нарушителем. Раньше ведомство вело реестр запрещенных ресурсов, а провайдер блокировал сайт. Теперь Роскомнадзор сможет управлять блокировками сам, с помощью своего механизма.

Более того, Роскомнадзор получит мегаполномочия: он будет и устанавливать, и модернизировать, и эксплуатировать оборудование для защиты от угроз. Роскомнадзор сможет регулировать политику подключения провайдеров к тем или иным сетям связи. Провайдерам прямо запрещено подключаться к тем, кто не соблюдает требования.

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