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Из-за неопределенности с Brexit британцы стали чаще выбирать для отдыха страны вне ЕС

Турция и Тунис оказались в наибольшем выигрыше в связи со сложившейся ситуацией.

Из-за неопределенности с Brexit британцы стали чаще выбирать для отдыха страны вне ЕС
Фото: EPA/UPG

Все больше британцев выбирают для летних отпусков направления за пределами Евросоюза из-за неопределенности с Brexit. Об этом сообщила британская туристическая компания Thomas Cook, передает "Интерфакс-Украина".

По данным туроператора, 48% комплексных туров, забронированных британцами на лето 2019 года, приходится на территории за пределами еврозоны - это на 10% больше, чем в прошлом году.

Такую статистику в Thomas Cook объясняют "политических хаосом" в Великобритании. Британцы откладывают принятие решений когда и куда ехать отдыхать из-за "затянувшейся неопределенности относительно характера и сроков выхода Великобритании из ЕС".

"Ослабление фунта стерлингов относительно евро, вероятнее всего, стало причиной желания британцев выбрать для отдыха более далекие страны. Почти 50% опрошенных заявили, что следят за обменным курсом более внимательно, чем в прошлые годы", - сообщает туроператор.

Также в Thomas Cook отметили популярность туров "все включено" из-за желания клиентов зафиксировать расходы на одном определенном уровне на случай дальнейшего ослабления фунта.

Турция вышла на второе место в списке наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха.

Турция и Тунис оказались в наибольшем выигрыше в связи со сложившейся ситуацией. Спрос на комплексные туры в Тунис подскочил в два раза, спрос на авиабилеты в эту страну вырос в четыре раза, а на долю Турции приходится четверть всех авиабилетов Thomas Cook Airlines

В целом, в пятерку наиболее популярных среди британцев направлений для летнего отдыха вошли Испания, Турция, Греция, США и Кипр.

Напомним, в ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидалось, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако процесс все еще продолжается.

29 марта 2019 года британский парламент третий раз отклонил соглашение по Brexit. Против соглашения высказались 344 депутата, за - 286.

 

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