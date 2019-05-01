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Трампа не будут привлекать к ответственности на основании доклада Мюллера

Расследование не доказало нарушений со стороны президента США.

Трампа не будут привлекать к ответственности на основании доклада Мюллера
Фото: CNN.com

Генпрокурор США Уильям Барр 1 мая дал показания в Конгрессе США по поводу так называемого доклада Мюллера – расследования связей с Россией штаба и ближайшего окружения президента Дональда Трампа.

Как сообщает "Настоящее время", среди прочего генпрокурор подчеркнул, что Трамп не будет преследоваться в уголовном порядке за препятствование правосудию в расследовании.

Барр отдельно подчеркнул, что знает Мюллера 30 лет и считает, что тот "дотошно и тщательно" провел свою работу. Однако он еще раз подчеркнул, что Мюллер в своем докладе "не представил доказательств того, что Трамп препятствовал расследованию". В связи с этим Барр заявил, что Трамп не будет преследоваться в уголовном порядке за препятствование правосудию.

"Государство не могло бы доказать в этом процессе на основании доклада Мюллера, что президент, например, предлагал одному из свидетелей лгать", - заметил он.

Напомним, двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией и не смогло прийти к выводу по поводу возможного препятствования правосудию со стороны президента.

В то же время доклад не ставит под сомнение то, что Россия и ее спецслужбы пытались вмешаться в выборы президента США в 2016 году как минимум двумя способами: путем хакерских атак и при помощи фабрики ботов Евгения Пригожина.

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