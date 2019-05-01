В Казахстане полиция разогнала акцию протеста, - СМИ

В Казахстане полиция 1 мая задержала десятки людей, вышедших на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Несанкционированные акции в Алматы и столице Казахстана с участием более сотни людей с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы начались в 13 часов по местному времени.

Задержанные есть в столице Казахстана - Нур-Султане (бывшей Астане), а также Караганде. По данным СМИ, полиция применяла к митингующим дубинки, чтобы разогнать несанкционированный митинг. Информацию об акции протеста подтверждает казахская редакция агентства "Интерфакс", однако информации о применении силы к участникам нет.

Местные СМИ также не смогли предоставить информацию о количестве задержанных: казахские издания освещают выступления бывшего президента Нурсултана Назарбаева по случаю национального праздника Дня единства.

Напомним, после отставки Назарбаева в марте, и.о. президента Касым-Жомарт Токаев назначил досрочные президентские выборы на 9 июня.