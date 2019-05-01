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В результате столкновений в Венесуэле пострадал 71 человек

Мадуро заявил о подавлении акций протеста, Гуайдо - о продолжении "операции Свобода".

В результате столкновений в Венесуэле пострадал 71 человек
Фото: EPA/UPG

Число пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с правоохранителями в Венесуэле достигло 71 человека. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, все они доставлены в больницу. 43 человека получили ранения резиновыми пулями, а двое - огнестрельные. Еще у 25 пострадавших травмы различного рода.

Сегодня утром президент Николас Мадуро заявил, что правоохранители одолели демонстрантов и подавили беспорядки на улицах Каракаса. В то же время лидер оппозиции, признанный международным сообществом Хуан Гуайдо заявил, что началась "финальная часть операции "Свобода" и призвал своих сторонников выходить на улицы. Также Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить Мадуро от власти.

Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям летать над Венесуэлой и предписало их операторам покинуть страну в течение 48 часов.

Напомним, Венесуэла переживает тяжелый политический кризис. Сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок 22 января 2019 года в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, ряд стран Латинской Америки признали Гуайдо законным лидером государства. 2 апреля Законодательное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности. В связи с этим ему теперь грозит задержание.

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