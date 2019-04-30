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Японский император Акихито официально отрекся от престола

1 мая новым императором станет его старший сын Нарухито.

Японский император Акихито официально отрекся от престола
Император Акихито
Фото: EPA/UPG

 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении от престола императора Акихито после 30 лет правления.

Об этом сообщает Би-би-си.

85-летний император произнес свое прощальное послание, выступая во дворце перед почти 300 гостями и членами императорской семьи.

"Со дня вступления на престол 30 лет назад я исполнял свои обязанности с глубочайшим чувством доверия и уважения к народу, и я считаю, что мне очень повезло это испытать", - сказал Акихито.

Как сообщалось, о своем намерении оставить трон он заявил в августе 2016 года.

Напомним, ранее в Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года парламент страны принял особой закон, который позволял Акихито это сделать.

1 апреля в Японии объявили название эпохи правления нового императора страны - это эпоха Рэйва. Новый император Японии, старший сын Акихито принц Нарухито заявил, что первую международную встречу проведет с президентом США Дональдом Трампом.

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