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Испания лишила Пучдемона права баллотироваться в Европарламент

Выборы намечены на 23-26 мая.

Испания лишила Пучдемона права баллотироваться в Европарламент
Карлес Пучдемон
Фото: Wikipedia

Избирательная комиссия Испании отказала бывшему главе правительства Каталонии и лидеру сторонников независимости региона Карлесу Пучдемону в праве баллотироваться в Европейский парламент.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщили в партии Пучдемона, передает DW.

Кроме экс-чиновника, отказы получили и бывшие советники его правительства Тони Комин и Клара Понсати. В партии "Вместе за Каталонию" уже обвинили избирательную комиссию в желании заставить их лидера молчать.

В самой комиссии это решение пока не комментировали, отмечает агентство AFP. Причиной отказа может быть тот факт, что лидеры сторонников каталонской независимости не находятся на территории Испании и скрываются от испанского правосудия после того, как 27 октября 2017 они поддержали одностороннее провозглашение Каталонией независимости.

Таким образом, избирательная комиссия удовлетворила жалобы со стороны консервативной Народной партии и либеральной партии "Граждане". "Вместе за Каталонию" намерена обжаловать решение избирательной комиссии.

О желании продолжить свою борьбу за каталонскую независимость как депутат Европарламента Пучдемон заявил 10 марта.

Выборы в Европейский парламент намечены на 23-26 мая.

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